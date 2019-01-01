归期未定 拉波尔特在巴塞罗那完成了膝盖手术

英超冠军现在已经意识到了这个问题的实质，但是还没有给出这位中后卫的回归日期。

曼城已经证实拉波特已经成功完成了他受伤膝盖的手术。

周六在伊蒂哈德球场的比赛的上半场，法国后卫在试图铲倒布莱顿后卫亚当·韦伯斯特后，遭到了猛烈的撞击。

由于这名球员已经前往巴塞罗那去看望了专家，曼城在周三的手术后发表了一份声明。

“在周六战胜布莱顿的比赛中，拉波特的软骨和外侧半月板受伤，他的膝盖接受了手术。”

手术由巴塞罗那的拉蒙·库加特医生实施，取得了成功，将在适当的时候提供更详细的预后。

“曼城队中的每个人都希望他能尽快全面康复。”

拉波特本人也在社交媒体上发布了自己的更新。

“大家好！在昨天晚上成功完成手术后，我想感谢你们在过去几天里给我的所有支持。”

“我真的感到自己被大家爱着，并心存感激。我很遗憾不能加入国家队，也没有实现我在高卢雄鸡的处子秀梦想。

“我要感谢教练的支持。从现在开始，我们开始倒计时回到球场的日子。”

俱乐部还没有透露他的回归日期，但是主教练瓜迪奥拉在周六表示，他预计这位中后卫会离开一段时间。

“他去医院了。看起来不太好，”瓜迪奥拉说。

“我现在不知道他的问题所在，但是明天我们就会知道了。他们正在诊断他现在的病情。”

“我在等医生给我打电话。他可能会离开一段时间。”

确认拉波特伤势的严重程度并不能给曼城主帅带来多少安慰，因为拉波特的缺席让他不得不考虑其他球员。

佩普说:“在这个赛季，这种事情发生了，其他球员也会站出来。有一天，我们需要让凯尔·沃克担任中卫，他将担任中卫，所以我们会找到解决方案。”