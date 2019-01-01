归期未定 巴尔韦德不确定梅西何时复出

这位阿根廷球星将错过周六对赫塔菲的比赛，而红蓝军团也不知道他什么时候才能伤愈复出。

巴塞罗那还不知道梅西什么时候才能从伤病中走出。

这位阿根廷国脚本赛季的开局并不顺利，他肯定会错过周六西甲对阵赫塔菲的比赛。

由于小腿受伤，梅西错过了西甲联赛的前四场比赛，之后他在欧冠对阵多特蒙德的比赛中替补登场，上演了自己的赛季处子秀。

在0-2负于格拉纳达的比赛中，他下半场替补出场45分钟，但在周二主场2-1战胜比利亚雷亚尔的比赛中，他在中场休息时被迫下场。

在周六客场比赛之前，主教练巴尔韦德仍然不愿意透露梅西受伤的具体情况。

“我不知道他要缺席多久。”他说：“我们希望他能尽快加入球队。情况并不严重，只是有点拉紧，我们将在下周看到一切进展。如果他上场，我们就有优势，如果他不上场，我们就缺少一个绝对决定性的球员。但我们有资源要管理。这是一个挫折，但我们必须继续前进。”

与此同时，智利中场阿图罗·比达尔在本赛季到目前为止被限制得只能在替补短暂出场四次后，继续表现得很沮丧。

但是当被问及这位32岁的前拜仁慕尼黑球员的未来时，巴尔韦德强调：“我不知道会发生什么，因为我不知道将来会发生什么。他参加了比赛，中场有很多人，每个人都知道这一点。我还没有找到让11名中场球员一起上场踢球的方法，这对我来说是不可能的。”

在新赛季的6场比赛后，巴塞罗那已经落后西甲领头羊皇家马德里5分，但在本周六皇家马德里将面对同城死敌马德里竞技，这一差距有望在本周末缩小。