归期未定 克洛普担忧马内季初状态

这位利物浦球星带领塞内加尔进入了周五的非洲国家杯决赛，这是他的主教练关注的焦点。

尤尔根·克洛普对萨迪奥·马内在新赛季前缺乏休息表示担忧，因为这位利物浦球星的赛季还没有结束。

在经历了艰苦的2018-19赛季后，英超金靴奖得主马内打入了三个进球，帮助塞内加尔进入非洲国家杯决赛。

周五在开罗与阿尔及利亚的决赛将结束这位27岁的球员近12个月的赛季，他还代表国家队参加了2018年世界杯。

利物浦本赛季将于8月4日在温布利球场与英超冠军曼城队进行社区盾杯比赛。升班马诺维奇将于8月9日前往安菲尔德，参加2019-20赛季英超联赛的首场比赛。

克洛普承认他对马内为新赛季所做的准备感到担忧，并确认利物浦还没有决定马内何时回归。

“对于萨迪奥，我们必须在决赛后看看他的情况——他的感觉如何，诸如此类的事情。”克洛普在利物浦官方网站上说：“这将非常困难。在我们和曼城比赛的16天前，他的赛季结束了。我们必须做出决定，但是我们还没有做出决定。”

虽然马内的回归日期还没有确定，但正在美国进行季前赛的克洛普透露，穆罕默德·萨拉赫、罗伯托·菲尔米诺和门将阿利森将于7月晚些时候返回依云参加训练营。

在分别参加了非洲杯和美洲杯之后，这三名球员都被给予了较长的休息时间，克洛普相信他们有足够的时间为曼城的比赛做准备。

“这意味着我们离曼城还有近一周的时间，离诺维奇还有12天，离切尔西(欧洲超级杯)还有15或16天。”克洛普说。“我们必须看看。好的一面是，当你有一个短暂的休息，你不会失去很多。如果他们在一周后回来，我会更愿意这样做，但这绝对没有任何意义。所以，他们有三个星期的时间，然后我们会让他们在这里进行季前赛。”