侯永永、李可、邹德海正式加盟北京中赫国安

侯永永、李可、邹德海三名球员今日正式加盟北京中赫国安足球俱乐部。其中，侯永永和李可在所有手续完成之后，将成为中国首批归化球员。这三位球员的加盟，进一步增强了一线队的阵容厚度，将更好地帮助球队完成新赛季三线作战的任务。

北京时间2019年1月31日，北京中赫国安队官宣三名新援加盟球队，其中包含归化球员李可（延纳里斯）和侯永永，这笔官宣正是开启了中国足坛的规划球员时代。

公告如下：

侯永永、李可、邹德海三名球员今日正式加盟北京中赫国安足球俱乐部。其中，侯永永和李可在所有手续完成之后，将成为中国首批归化球员。这三位球员的加盟，进一步增强了一线队的阵容厚度，将更好地帮助球队完成新赛季三线作战的任务。

侯永永出身于挪威特隆俱乐部青训，15岁转会至挪超豪门罗森博格，16岁代表罗森博格在联赛中出场，成为队史上最年轻的联赛出场球员。

侯永永作为进攻型中场球员，传球创造性强，经常能为队友送出威胁传球，在场上可出任中前卫、边前卫、前腰、影锋等多个位置。作为进攻型球员，年轻的侯永永将会进一步增强北京中赫国安队中前场的板凳厚度。同时，作为中国足球史上首批归化球员之一，我们希望年轻的侯永永在为俱乐部效力的同时，将来也有机会为国争光。2019赛季侯永永将身披北京中赫国安7号球衣为俱乐部效力。

李可（延纳里斯）出身于阿森纳青训，曾为阿森纳一线队出场3次，之后曾效力过诺茨郡、伯恩茅斯、韦康比流浪者和布伦特福德。

李可是一名攻防俱佳的中后场多面手，既能够出任后腰位置，也可以胜任右边后卫、边前卫和中前卫等位置。李可善于远射，效力英冠球队布伦特福德的3个赛季里，他一共打入12球。能够出任中后场多个位置的李可，既能增强北京中赫国安中场的防守硬度，同时他的远射能力也将丰富球队的进攻手段。作为中国足球史上首批归化球员之一，我们希望正值运动生涯巅峰期的李可尽早通过在俱乐部的表现赢得为国效力的机会。2019赛季李可将身披北京中赫国安23号球衣为俱乐部效力。

邹德海出身于绿城青训，曾效力于浙江绿城俱乐部，曾入选国奥队、国家二队。

邹德海在浙江绿城效力期间表现出色，他门线技术扎实、反应速度出色，善于扑救险球和单刀球，近几个赛季扑救成功率稳定在75%左右，始终排名联赛前列。2019赛季邹德海将身披北京中赫国安14号球衣为俱乐部效力。

御林军这笔官宣可谓重磅，通过这几笔签约我们也看出了下赛季将面临三线作战的国安队的野心。远在阿联酋的央视足球记者刘思远第一时间发布微博祝贺北京国安队：恭喜国安俱乐部，两位华裔球员入列！归化，这算是中国职业足球一个重要节点事件了吧。想想当年日本足球崛起，就是先拉起职业联赛，高薪吸引外籍球星去献艺，再让归化球员带动国家队成绩上升。当然日本国家队的真正强大并不是依仗归化，但荒山野路总要有人探路。国家队已经举步维艰，支持归化球员来探路！

随后，两位新签约球员李可和邹德海分别在个人社交媒体上分享了加盟球队的喜悦。

李可在ins上写道：“我很高兴地宣布与北京中赫国安签约。这对我和我的家人来说是一个令人无比兴奋的机会，我迫不及待地想要开始在北京的征程。我作为一个中国公民来到自己家庭的起源地中国踢球的梦想成真了。最后，感谢areteltd帮助实现这一切。”

邹德海在微博上写道：“2006年第一次进入绿城足校，至今已有十三载。在这座美丽的城市杭州，绿城俱乐部，传我技艺，伴我成长，始终包容我，爱护我。 感谢绿城足校和俱乐部，感谢各位教练老师，感谢最可爱的球迷，我很骄傲我曾是绿城人，将来我也将继续骄傲下去，奋勇拼搏，不辱绿城的威名。 人生若只如初见，愿2020年绿城中超见。”