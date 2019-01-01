强调整体作用 奥拉罗尤指出苏宁大胜真因

在5比1战胜强敌富力后，江苏苏宁主帅奥拉罗尤对众弟子予以了肯定。

在本轮中超比赛中，江苏苏宁5球大胜前来挑战的广州富力，一举震惊了整个中国足坛。

大胜自然带来了好心情，苏宁主帅奥拉罗尤也在赛后采访中对比赛进行了点评，并特别强调了门将顾超和谢鹏飞优秀表现。

“我们的开局很好，特谢拉两个进球非常精彩。但是有10分钟时间，我们踢得不不太行，我告诉队员不能退守太深，后来就有了第四个进球。总体来说，今天大家踢得非常好，也很享受比赛的过程。”

“顾超是中超最好的门将之一，他训练认真、刻苦，他值得这样的荣誉。如果你认真训练，你一定可以获得回报，正如他一样。

“谢鹏飞？上次入选国家队提升了他的信心，所以他也成为了我们球队的重要球员，这对于中国国家队来说，又多了一个选项。”

“他还是目前的本土射手王？我最在意的还是整体，并非某一球员进了多少球。今天我们有不少球员都表现优异，比如说吴曦，相对于关注某个球员，我更注重团队的表现。当然，作为主教练，我也要帮助球员发挥出他们的所有潜力。”

江苏苏宁本赛季表现抢眼，只在联赛中客场不敌上海上港与北京国安这两支传统豪门，暂列中超第4名。不过在5比1的比赛过后，相信他们能够在接下来的比赛中踢出更好的战绩。