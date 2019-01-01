强硬回怼 扎卡怒斥埃弗拉“婴儿论”：都是胡扯
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格拉尼特·扎卡表示，那些声称阿森纳精神脆弱的言论——比如帕特里斯·埃弗拉给他们贴上“婴儿”的标签——是“胡说八道”。
这位阿森纳队长是在客场0-1输给谢菲尔德联之后说这番话的，在布拉莫巷的比赛中，利斯·穆塞特的一个进球足以让谢菲尔德联爆冷获胜。
在过去17场客场比赛中，枪手只取得了4场胜利。
在最近的一次失利之后，埃弗拉对埃梅里的球队进行了猛烈的抨击。作为天空体育的一名评论员，他说：“10年前我叫他们我的宝宝，现在我看着他们的时候，他们还是个宝宝。这是事实，我这么说并不是不尊重。这就是我和这支球队在一起的感觉。他们看起来很华丽，看起来很好，但是他们看起来不像是一支获胜的球队，他们只是喜欢踢好看的足球。”
扎卡迅速回应了批评，他说：“我很尊重他，因为他是一个出色的球员，但你必须小心你说的话。他很清楚这些情况，但不只是他。很多人都在胡说八道，其实都是一样的。我们必须停止谈论（比赛的精神层面）和像这样的瞎扯淡。我很抱歉这么说，但对我来说，无论你在主场还是客场比赛都是一样的——你必须赢球，展现出优秀的个性，而不是找同样的借口。”
当被问及前球员的这些评论是否可以被认为是毫无价值时，扎卡暗示埃弗拉面临着失去作为评论员的可信度的前景。
“对我来说，这很奇怪，因为他们的处境和我们一样——有时好，有时不好，但就像我说的，如果你每个周末都这么胡说八道，他们说的话就得不到尊重。”这位27岁的球员说。
阿森纳在英超联赛中排名第五，落后排名第四的切尔西2分，落后联赛领头羊利物浦10分。