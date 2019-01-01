强硬回怼 扎卡怒斥埃弗拉“婴儿论”：都是胡扯

这名27岁的球员暗示前曼联后卫在枪手最近的一次失利后对他们进行了一次无价值的攻击。

格拉尼特·扎卡表示，那些声称阿森纳精神脆弱的言论——比如帕特里斯·埃弗拉给他们贴上“婴儿”的标签——是“胡说八道”。

这位阿森纳队长是在客场0-1输给谢菲尔德联之后说这番话的，在布拉莫巷的比赛中，利斯·穆塞特的一个进球足以让谢菲尔德联爆冷获胜。

在过去17场客场比赛中，枪手只取得了4场胜利。

在最近的一次失利之后，埃弗拉对埃梅里的球队进行了猛烈的抨击。作为天空体育的一名评论员，他说：“10年前我叫他们我的宝宝，现在我看着他们的时候，他们还是个宝宝。这是事实，我这么说并不是不尊重。这就是我和这支球队在一起的感觉。他们看起来很华丽，看起来很好，但是他们看起来不像是一支获胜的球队，他们只是喜欢踢好看的足球。”

扎卡迅速回应了批评，他说：“我很尊重他，因为他是一个出色的球员，但你必须小心你说的话。他很清楚这些情况，但不只是他。很多人都在胡说八道，其实都是一样的。我们必须停止谈论（比赛的精神层面）和像这样的瞎扯淡。我很抱歉这么说，但对我来说，无论你在主场还是客场比赛都是一样的——你必须赢球，展现出优秀的个性，而不是找同样的借口。”

当被问及前球员的这些评论是否可以被认为是毫无价值时，扎卡暗示埃弗拉面临着失去作为评论员的可信度的前景。

“对我来说，这很奇怪，因为他们的处境和我们一样——有时好，有时不好，但就像我说的，如果你每个周末都这么胡说八道，他们说的话就得不到尊重。”这位27岁的球员说。

阿森纳在英超联赛中排名第五，落后排名第四的切尔西2分，落后联赛领头羊利物浦10分。