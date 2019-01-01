强挖对手 曼联失意中卫或赴伦敦加盟阿森纳

曼联中卫拜利并不在主帅索尔斯克亚的计划中，他可能会在今夏离开老特拉福德加盟英超对手阿森纳。

北京时间4月26日，据《太阳报》消息，效力于曼联的科特迪瓦国脚中后卫拜利会在今年夏天离开老特拉福德，他的下一站可能是红魔的英超对手阿森纳。

拜利上一次为红魔出场还是3月份曼联客场3-1逆转淘汰巴黎圣日耳曼的比赛，他在比赛上半时受伤被达洛特替换下场。

拜利于2016年以3000万英镑身价转会加盟曼联，但是在老特拉福德度过三个赛季后，他的红魔生涯似乎走到了尽头。

他是曼联时任主帅穆里尼奥上任后的第一笔签约，在效力曼联的第一个赛季表现非常出色，一度被认为是曼联未来十年中后卫。但接下来的一个赛季，他频繁出现伤病，并且发挥也出现了不稳定。本赛季开始以来，他更是在比赛中出现了很多致命失误。

埃梅里一直以来都非常欣赏拜利，在他执教塞维利亚期间，就曾近距离观察过当时效力于比利亚雷亚尔的拜利。

拜利与曼联的合约将在2020年到期，俱乐部愿意听取报价，但仍然希望收回当初的投资，而埃梅里希望能够将引援价格降低到2000万英镑。但是阿森纳中后卫亟需加强实力，即使曼联仍然坚持3000万英镑的价格，埃梅里也会认为这是可以接受的，毕竟转会市场上的出色中后卫非常稀缺。