强势突围 索斯盖特：英格兰在预选赛后更强大了

三狮军团以7-0和4-0击败黑山和科索沃，迅速度过了斯特林与乔·戈麦斯的不和。

加雷斯·索斯盖特声称，在经历了拉希姆·斯特林和乔·戈麦斯之间的争吵，并以大胜结束了他们的2020年欧洲杯预选赛之后，英格兰变得更加强大。

在与戈麦斯的幕后冲突后，斯特林被排除在英格兰7-0大胜黑山的大名单之外，但在4-0大胜科索沃的比赛中，斯特林重新回到了索斯盖特的阵容中，并参与了哈里·凯恩和马库斯·拉什福德的进球。

索斯盖特赞扬了他的球员们齐心协力的方式，并表示他对他们在7个月以来在欧洲杯预选赛上取得的进步感到高兴。

索斯盖特告诉英国ITV：“你必须克服任何可能遇到的困难。整个团队都做得很好，坦率地说，我认为我们比刚开始的时候更强大。我们在小组中更加稳定，我们踢出了我们想要的比赛方式，球员也理解我们的比赛原则。竞争真的很激烈，今晚我们想学一些东西，我们确实做到了。”

温克斯承认，英格兰的防守失误让科索沃有了竞争的机会，同时强调了他对球队的奉献精神，不管索斯盖特是让他踢防守中场还是进攻中场。

“我喜欢同时打两个位置。”温克斯在ITV上说：“我认为自己可以在这个关键位置上，而且在需要的时候也可以在8号位上。我们总有需要改进的地方。在黑山的比赛也是一样，我们错失了一些机会，我们需要努力，因为在欧洲杯上，我们会遇到比他们更强的对手，他们可能会惩罚我们。”

凯恩的进球使他在资格赛中打进12球，他回应了热刺队友的评论，同时也回顾了英格兰在比赛中的强势结束。

他告诉ITV：“我们经历了几次被他们施压的时期。但是我们吸取了教训，在比赛快结束的时候，当空间开始打开的时候，我们很冷静，4-0是一个美妙的结果。”

“我们知道我们可以改进。今晚很艰难：场地很差，很难打，而且总会有小失误。当我们对阵更好的球队时，我们必须确保自己专注。”