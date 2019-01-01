强力铲除 因凡蒂诺呼吁对种族主义加强打击

FIFA掌门人表示要延长欧足联的任何制裁措施，因为周一的2020年欧洲杯预选赛的争议余波仍在继续。

国际足联主席詹尼·因凡蒂诺呼吁采取“新的、更强大、更有效的方式来根除足球中的种族主义”，以应对英格兰球员在保加利亚受到的言语虐待。

欧足联指控保加利亚足协在三狮军团以6比0赢得2020年欧洲杯预选赛期间球迷的种族主义行为，世界足球管理机构承诺将延长实施的任何制裁。

比赛在半场结束前暂停了两次，一群高呼“猴子歌”和纳粹敬礼的球迷被赶出了球场。

星期二的事件之后，保加利亚足协主席米哈伊洛夫辞职，此前，保加利亚总理博伊科·鲍里索夫威胁说，如果他不下台，就要削减经费。不过保加利亚主帅巴拉科夫坚持认为，索菲亚没有表现出这种种族歧视。

据报道，前欧足联主席因凡蒂诺本周参加了朝鲜与韩国的2022年世界杯预选赛。他表示，现在是足球对种族主义采取更强硬立场的时候了，包括对任何作恶者实行终身禁赛。

他说：“我们说过很多次足球中没有种族主义的容身之地，但我们仍然面临着挑战，要解决我们的体育运动中的这个问题，就像我们在社会中所做的一样。我们需要公共部门的支持来帮助我们识别和惩罚罪犯，但我们可能也需要更广泛地思考我们能做些什么来解决这个问题。”

“2009年，我还在欧足联的时候，我们提出了三步走的程序，几年后，我们又制定了更严格的规定。当时我们无法想象，在那之后这么短的时间里，我们又得考虑如何应对这种在世界某些地区似乎变得更糟糕的顽疾。”

因凡蒂诺补充说：“我呼吁所有的足球管理机构加入我们，一起思考新的、更强大的和更有效的方法来根除足球中的种族主义。作为一个起点，我建议所有的比赛组织者制定规则，规定那些在足球比赛中被发现有种族主义行为的人终身禁止进入体育场。国际足联可以在全世界范围内实施这样的禁令。”