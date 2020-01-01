弥补遗憾 萨拉赫：利物浦能赢曼联是因为我回来了

埃及人开玩笑说他的回归对克洛普的球队在周日拿下三分至关重要。

默罕默德·萨拉赫开玩笑说，利物浦之所以战胜了对手曼联，是因为他在这场2-0战胜安菲尔德的比赛中表现出色。

这名埃及国脚因为脚踝受伤缺席了本赛季早些时候在老特拉福德的比赛，比赛以1-1结束，这是利物浦本赛季唯一一场丢分的英超比赛。

尤尔根·克洛普的球队现在已经在少赛一场的情况下以16分的优势领先于卫冕冠军曼城，而萨拉赫在伤停补时阶段为利物浦锁定胜局。

在本场比赛之后，萨拉赫开玩笑说，他的球队本赛季早些时候没能拿下三分，因为他没有亲自上场。

“你可以看到今天我从伤病中恢复了，所以我们赢得了比赛，所以我现在为球队感到高兴。”他对天空体育开玩笑说：“我们享受这一刻，希望我们能像那样结束比赛。”

“我从阿利森那里得到了一个传球，没有人能抢走我的球，但是我对结果很满意，这是最重要的。”

尽管他们现在占据了绝对的领先优势，队长乔丹·亨德森坚持认为他的球队没有超越他们自己。

“我们不想像上赛季那样结束。为什么我们现在要改变？为什么要考虑赛季末呢？还有很多比赛要踢。”

“在利物浦，人们总是期待着胜利和成功，希望这在很长一段时间内不会改变。”