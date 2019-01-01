弥天大祸 德比郡酒驾二人组被罚六周工资

俱乐部宣布，在球员们遭遇车祸后，他们已经支付了“最高合同限额”的罚款。

汤姆·劳伦斯和梅森·贝内特因酒后驾车被德比郡罚款六周工资。这二人在9月24日的一次团队聚餐后发生撞车事故，随后遭到逮捕和指控。

他们两人都将在10月15日出庭，而俱乐部队长理查德·基奥由于当晚的伤势将缺席本赛季剩下的比赛。

德比郡俱乐部周五通过一份声明宣布，他们已经完成了自己的纪律听证会，并对劳伦斯和贝内特处以相当于六周工资的罚款，这是合同规定的最高金额。

声明称：“德比郡足球俱乐部已经完成了对汤姆·劳伦斯和梅森·贝内特的纪律听证会，他们涉嫌参与上周二晚上的事件，导致两人被捕，并将于10月15日出庭。不管这个过程的结果如何，俱乐部不会容忍任何球员或员工的行为将自己、同事、大众置于受伤或更严重的风险中，或使俱乐部名誉扫地。因此，劳伦斯和贝内特将被处以相当于六周工资的罚款——这是合同规定的最高限额——并将接受另外80个小时的社区康复治疗，其中包括一项饮酒意识课程。俱乐部不会对此事做进一步的评论。”

贝内特在德比郡发表声明的同时发表了自己的声明，描述了他对这一事件的羞愧之情。

“9月24日周二晚上，我在喝酒后犯了一个大错。”他写道：“我做错了。作为一名球员和年轻球迷所敬仰的人，我知道我树立的榜样是关键。我感到羞愧。在我23岁的时候，我已经足够年长了，我已经长大，要懂得更多。我理解这种行为会产生严重的后果。我对自己的行为承担全部责任，并接受俱乐部的处罚。我必须从这些事件中学习，并将努力成为一个更好的人。我的所作所为没有任何借口。我对我的家人、朋友、俱乐部、所有德比郡支持者以及整个足球界表示抱歉，我让你们所有人都失望了。”

劳伦斯后来也发表了自己的声明。上面写着：“在9月24日晚上发生的事情之后，我为那天晚上的不明智行为向足球俱乐部表示诚挚的歉意，包括我们的主席、教练、我的队友和我们所有的支持者。这完全是我的判断失误，不符合我的性格，我对自己的行为深感失望，我为我的队友和我们的队长理查德·基奥感到难过。展望未来，我将尽我所能，通过勤奋的工作来回报我们当地的社区，我将努力以我所知道的最好的方式，在赛场上回报我在俱乐部期间从每个人那里得到的信任和支持。”