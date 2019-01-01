张康阳圣诞致辞发出豪言：国际米兰要征服世界

国际米兰主席希望球队在经历了一个精明的夏季转会后能够迎来一个光明的未来。

国际米兰主席张康阳发出了团结的口号来支持俱乐部，并警告他们的对手，他说蓝黑军团想要“征服世界”，因为安东尼奥·孔蒂将带领国际米兰进入一个大胆的新篇章。

孔蒂被任命为俱乐部的主教练，以及在转会市场上的一些明智举动，让国际米兰重新成为一支不可忽视的力量，卢卡库与劳塔罗·马丁内斯之间的良好合作帮助球队与意甲领头羊尤文图斯展开了一场争斗。

本赛季在欧冠小组赛中被淘汰的事实表明，国际米兰还有很多地方需要改进，但张康阳认为国际米兰作为一支传统豪门，球队的未来是光明的，他们将会回到巅峰状态。

在俱乐部的年度圣诞晚宴上，这位27岁的商人说：“圣诞节是一个重要的时刻，让我们聚在一起，对我们所拥有的一切心怀感激。”

“国际米兰在过去几年里发生了很大的变化，这要归功于我们的同事和员工，他们都在为实现同样的目标而努力。”

“我们正在打破许多纪录。我们取得了俱乐部历史上最高的收入。与此同时，我们的数字平台实现了有史以来最大的增长。我们已经搬进了新的总部，并正在翻新位于阿皮亚诺的苏宁训练中心。我们正朝着我们的目标前进。我们正在努力赢得比赛，无论是场内还是场外。”

“我们目前在意甲积分榜上排名第一（尤文在周三的比赛后排名第一），这很重要。我们将继续工作，我们的努力将逐步得到回报。”

但这也可能一无所获：我们必须从过去吸取教训，我们必须保持专注，继续努力。需要勇气、奉献和努力工作。”

“我已经对球员们说过：会有困难，就像去年一样，就像这家俱乐部111年的历史一样。困难是有的，但我们可以一起克服。我们不害怕。”

“今天和明天，只要有勇气，我们就能在最高水平上竞争。让我们克服困难，朝着我们设定的目标前进。”

“我们是国际米兰，我们要一起征服世界。我们只有一次生命。国米万岁！祝大家圣诞快乐！”

周日，国际米兰将在主场迎战热那亚，这是他们在意大利冬歇前的最后一场比赛。