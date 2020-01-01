张伯伦：谁要是说利物浦是冠军 亨德森就让他闭嘴

这位中场球员谈到了他自己的进步和球队的进步，同时也表达了他对比赛各个方面不断提高的渴望。

欧冠冠军利物浦在英超联赛中高居榜首，但张伯伦和他的球队一直在努力提高。

张伯伦说任何关于赢得联赛冠军的言论都将被封杀，他们的队长乔丹·亨德森更是如此。

他在接受《每日镜报》采访时表示：“我看着乔丹·亨德森，因为他举起了欧冠冠军，这对他来说意义重大，但你不会想到他会从现在的状态中得到什么。”

其他球队

“如果有人说出‘赢得联赛’这样的话，他就会直接让他们闭嘴。他在表面上也做得很好，他从不让自己得意忘形。他很有动力，专注于下一场比赛和下一件事。”

“这就是我们作为一个团队的方式，也是我作为个人的方式。我爸爸把这一点灌输给了我，所以我对周围发生的任何事情都不会感到太兴奋，你必须去做下一件事，才能实现下一个目标。”

这名英格兰国脚本赛季在克洛普的带领下有了很大的进步，他刚刚从严重的膝伤中恢复过来，而在上个赛季的大部分时间里他都没有参加比赛。

“说实话，我觉得我需要做得更多。这是我进球最多的一个赛季。”他说。

“但是，对我来说，我没有得到足够的进球，我需要得到更多的数据，我有完美的基础和完美的团队去做更多的事情。”

“这很奇怪。我认为有些事情确实表明我进步了。在我受伤之前的一个赛季，我就看到了一切都在朝着正确的方向发展，我感觉自己是球队朝着正确方向前进的一份子。

“这就是我们所处的环境，我不知道这是我们作为一支球队所建立的，还是我对自己的看法。但我不会认为这个赛季我向前进了一大步，因为在我看来，我需要做的还有很多。”

“我觉得我需要不断努力，跟上球队的其他人和周围的每一个人，成为其中的一员。我唯一能说的是，我感觉自己比两三年前进步了一步，因为我现在持续得到更多的上场时间。”

“我想我已经连续六场英超联赛首发了，这听起来很有趣，但我不太记得我以前试过这样。我想我在阿森纳从来没有这样试过。回顾一下，但我想我没有。但我真的不记得我有这么规律地踢过比赛。”