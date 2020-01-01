张伯伦：萨拉赫菲尔米诺马内为进球树立了榜样

红军中场最近找回了他的射门靴，这位英格兰国脚承认他在安菲尔德有最好的帮助。

利物浦中场张伯伦表示，穆罕默德·萨拉赫、萨迪奥·马内和罗伯托·菲尔米诺“为任何想学习如何进球的人树立了榜样”。

这位英格兰国脚最近重新找回了他的射门靴，在英超对阵西汉姆和南安普顿的比赛中连续两场进球。

张伯伦承认他很享受有机会在克洛普的球队中扮演主角，在积分榜上领先22分。

其他球队

一支令人生畏的攻击型球队在2019-2020赛季领跑，但其他人也从红军进攻球员那里获得了灵感。

张伯伦就是其中之一，这位26岁的球员在利物浦官方网站上说：“这对比赛很有帮助。我想我已经踢了最近五场比赛了，真的很不错。这显然有助于你对球队的比赛方式和周围的男孩有一种感觉。”

“我想很多事情都可以归结为更冷静一点，让自己进入更多的领域，在那里我可以射门并影响比赛。幸运的是，最后几次都进了。”

“但这就是顶级射手所做的。我们有莫（萨拉赫）、萨迪奥（马内）、 博比（菲尔米诺），他们为任何想学习如何进球的人树立了榜样。我看了很多比赛，试着跟上形势，让自己处于得分的位置。”

“我们有能找到你的球员，所以这支球队总能创造机会。”

“我很高兴在过去的两场比赛中打进了两球，但这是我们所有人的事情，我们要确保我们能拼尽全力完成这个赛季。”