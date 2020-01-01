张伯伦：续约让我无限感动 那是我本赛季最喜欢的时刻

这位利物浦中场讨论了红军在他受伤的情况下与他签下了一份续约合同。

张伯伦承认利物浦在2019年8月给他一份新合同是冒了“风险”的，这位英格兰国脚决心要回报红军对自己的信任。

利物浦在这位前阿森纳球星身上投入了大量资金，他们在2017年夏天以3500万英镑的价格将他吸引到了安菲尔德。

最初他们希望这位年轻人能够在莫西塞德郡兑现自己的潜力，但是这名26岁球员的首秀在2018年4月因严重的膝伤而戛然而止。

其他球队

张伯伦不得不休息了12个月，不过他还是努力重回赛场，并再次赢得了克洛普的青睐。

他的奉献精神和能力得到了新的回报，利物浦与他的合同又延长了两年。

他承认利物浦在他身上进行了一次精心策划的赌博，延长了他与俱乐部的合约，他将永远对此感激不尽。

张伯伦告诉俱乐部官方网站:“这对我来说是本赛季的一个重要时刻。”

“这对我来说真的很兴奋，很明显，我刚刚从伤病中恢复过来。我们只是讨论了一段不长的时间，达成一致对我来说意义重大。”

”在那次可能毁掉职业生涯的伤病过程中，我始终获得了俱乐部和球迷们的支持，与一位职业生涯可能报销的人延长合同是冒了风险的，他们需要很多的信任与信心。”

“而我作为一位运动员，一个人，在经历了这样的伤病之后，没有人知道我的恢复情况如何，俱乐部在这种情况下与我续约对我来说意味着全世界。”

“我感到非常荣幸和高兴，能够与一个了不起的足球俱乐部和一支了不起的球队共度时光。这绝对是我这个赛季最喜欢的时刻之一。”

张伯伦总共为利物浦出场78次，打入了12粒进球。

上个赛季他及时复出，和球队一同分享了欧冠冠军的荣誉，并在2019- 2020年成功成为了欧洲超级杯和世俱杯冠军阵容的一员。