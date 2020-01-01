张伯伦：续约让我无限感动 那是我本赛季最喜欢的时刻
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张伯伦承认利物浦在2019年8月给他一份新合同是冒了“风险”的，这位英格兰国脚决心要回报红军对自己的信任。
利物浦在这位前阿森纳球星身上投入了大量资金，他们在2017年夏天以3500万英镑的价格将他吸引到了安菲尔德。
最初他们希望这位年轻人能够在莫西塞德郡兑现自己的潜力，但是这名26岁球员的首秀在2018年4月因严重的膝伤而戛然而止。
张伯伦不得不休息了12个月，不过他还是努力重回赛场，并再次赢得了克洛普的青睐。
他的奉献精神和能力得到了新的回报，利物浦与他的合同又延长了两年。
他承认利物浦在他身上进行了一次精心策划的赌博，延长了他与俱乐部的合约，他将永远对此感激不尽。
张伯伦告诉俱乐部官方网站:“这对我来说是本赛季的一个重要时刻。”
“这对我来说真的很兴奋，很明显，我刚刚从伤病中恢复过来。我们只是讨论了一段不长的时间，达成一致对我来说意义重大。”
”在那次可能毁掉职业生涯的伤病过程中，我始终获得了俱乐部和球迷们的支持，与一位职业生涯可能报销的人延长合同是冒了风险的，他们需要很多的信任与信心。”
“而我作为一位运动员，一个人，在经历了这样的伤病之后，没有人知道我的恢复情况如何，俱乐部在这种情况下与我续约对我来说意味着全世界。”
“我感到非常荣幸和高兴，能够与一个了不起的足球俱乐部和一支了不起的球队共度时光。这绝对是我这个赛季最喜欢的时刻之一。”
张伯伦总共为利物浦出场78次，打入了12粒进球。
上个赛季他及时复出，和球队一同分享了欧冠冠军的荣誉，并在2019- 2020年成功成为了欧洲超级杯和世俱杯冠军阵容的一员。