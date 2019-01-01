张伯伦受伤后的故事：挫折手术和米尔纳的拥抱

对于这位利物浦中场来说，这是一条漫长的路，他的伤势“已经到了最严重的程度”，但他正在努力重新开始他在安菲尔德的职业生涯。

阿历克斯·奥克斯雷德-张伯伦离开圣玛丽医院时满面笑容，这不足为奇。

不要在意上周末利物浦在南安普顿取得的三分——即使在赛季的这个阶段也是至关重要的——对于这位英格兰国脚来说，这意味着更多。

16个月后，在漫长的白天和黑夜之后，在一系列的手术和挫折、怀疑和担忧之后，他终于回到了足球场上。

“这就是你所想念的。”张伯伦说，这是他自2018年4月以来第一次在英超首发。“非常好。”尤尔根·克洛普评价他在对阵老东家时的表现时说。

这是一条漫长的老路。一些球员可能早已经崩溃了，受伤如此严重，康复如此具有挑战性。

“伤中有伤，伤中还有伤”，这是张伯伦在安菲尔德欧冠半决赛中被罗马球员科拉罗夫的一次铲球后的描述。

那天晚上他试着继续踢球，但他知道有些地方不对劲。起初，他担心自己的赛季结束了。他躺在更衣室里，听着红军一个又一个进球，想着自己会错过多久。六个星期,也许？

那天晚上，他的腿痛得几乎站不起来了。几天后，利物浦医生安迪•梅西带来了完整而令人震惊的诊断结果。

他不仅撕裂了前交叉韧带，还撕裂了侧副韧带。他的内侧韧带受伤了，而他的外侧腿筋肌腱也已经从骨头完全掉落了。梅西告诉他，这是最糟糕的情况。

为了不让媒体知道这个消息，张伯伦没有透露，但是他清楚地记得队友们的反应。利物浦队中最不多愁善感的球员詹姆斯·米尔纳都说不出话来。

张伯伦说：“他用手臂搂住了我。这让我很感动。”

一周后，他在伦敦克伦威尔医院接受了手术。外科医生安迪·威廉姆斯进行了完整的ACL重建，并从内侧肌腱中取出11厘米的移植物来修复腿筋。

复苏之路就是从那时开始的。

张伯伦拄着拐杖出现在基辅，当时利物浦在欧冠决赛中被皇家马德里击败。两天后，当他的队友们去度假或去看世界杯时，他回到了梅尔伍德。开始了漫长而又痛苦的复健之日

受伤的足球运动员的生活是不寻常的，充满了重复和自我怀疑。张伯伦拄著拐杖已经六个星期了，但他每天都在工作。他会游泳，他会做艰苦的力量锻炼，在梅尔伍德的“手臂自行车”上做长时间的流汗运动。

在柴郡的家中,他会背上一个背包,以避免不必要的来回走动——“就像在你自己的房子里野营一样”,在床上花了很多个不舒服的晚上,迫切的想要去上厕所,但不希望吵醒他的女朋友——流行组合Little Mix里的佩里·爱德华兹。

“我不能在凌晨4点叫醒我的女朋友，然后说‘我想上厕所’。”他说。

有时他会回到伦敦，在那里他和佩里也有一处住所，在那里他会和一位前阿森纳队医一起进行物理治疗。

利物浦为长期受伤的球员提供了灵活性的安排，他们知道在梅尔伍德的单调生活并不总是会对球员的精神状态有好处。布鲁斯特也得到了同样的待遇，其他人则被送往佛罗里达或迪拜换换环境。

张伯伦的母亲温迪是一名物理治疗师，她的儿子也被证明了是一位好奇的病人，这并不令人意外。他会花时间在家里研究，并从其他遭受过类似伤害的人那里获取信息。他的前阿森纳队友卡尔·詹金森就是其中之一。

利物浦的队医被张伯伦的一系列问题弄得心烦意乱。

有一个人成为了他康复过程中非常关键的人物。里奇·帕特里奇作为一名球员为利物浦效力了8年，在一线队出场3次，但现在他已经是俱乐部康复团队不可或缺的一部分。

根据俱乐部的消息，帕特里奇在他康复期间成为了张伯伦的“最佳拍档”。他每天都会检查他的情况，甚至陪他去希腊、迪拜和美国度假，这样他的治疗和康复就可以得到监控。

“他玩得很开心，”奥克斯雷德-张伯伦在一段Instagram视频中开玩笑说。这两人已经变得不可分割。

去年8月，他还进行了另一项手术，针对膝盖及其周围的肌肉以提高它们的灵活性。他的手机上还有那个手术过程的录像。大家都说，这是一个相当可怕的时刻。

这个手术起到了作用。到十二月份，张伯伦已经回到梅尔伍德球场，并为这一时刻上传了一张庆祝的照片。到了2月，他已经准备好再次加入队友的行列。他的第一次治疗是在马尔贝拉;一个星期后，回到默西塞德郡，他记得队长亨德森在一场小型比赛中“欢迎”他回来。

接着，他又取得了进步，然后又遇到了一次挫折，这一切都相伴着接踵而来。他被安排到利物浦U23岁梯队踢球，参加了在德比郡摩尔农场训练中心举行的青年队英超比赛。克洛普告诉媒体，他在训练中看起来非常的好，并暗示他已经准备好在球队关键的磨合中发挥自己的作用。

人们的兴趣自然很高，但在比赛前一天，张伯伦感觉那条由安迪·威廉姆斯医生重建的右腿筋有点紧绷。扫描显示伤势并不严重，但他带着不安的心情去了德比。用他自己的话来说，这一天成了“一场噩梦”。

比赛刚开始几分钟，他就再次感到腿筋拉伤了，这自然吸引了大批观众的关注，包括本报记者。他本应该立即离开，但为了避免负面新闻的头条，他坚持了41分钟才承认失败。

在前往更衣室的路上，他向从默西塞德郡赶来的记者竖起大拇指，但他知道有些地方不对劲。

那天张伯伦被诊断为一级撕裂，这意味着又需要一个星期的恢复。回到健身房和游泳池。“就像才刚刚离开监狱，却又不得不回去。”他这样描述到。

克洛普承认，他在公共场合如此热情洋溢的讲话并没有帮助解决问题。“我犯过的最大的错误之一，”他说，在那之后发誓要“让他留在阴影之下”。

在离开罗马的367天之后的4月下旬，他已经准备好回归。他在对哈德斯菲尔德的比赛中打了17分钟，然后在本赛季最后一天对狼队的比赛中又踢了34分钟。在马德里，当红军击败热刺赢得冠军联赛冠军时，他是一个没有上场的替补。某种意义上，这是一种自我救赎。

这个夏天带来了新的乐观情绪。在洛杉矶度假期间，他得到了著名私人教练亚历克斯·帕森斯(Alex Parsons)的帮助，以确保自己已经为季前赛做好准备。

有消息称，张伯伦的态度更为重要。在这么长时间的缺席之后，他没有失去耐心，也没有对何时何地才能上场比赛感到困扰。

他承认，今年的季前赛是他在克洛普执教期间的第一个正式赛季，“对整个体系来说都很震惊”，而在利物浦的美国之旅中，小腿的小伤也成了一个麻烦，虽然他参加了每一场比赛和每一次训练。

“我想向人们展示，我可以成为这个团队的一员，”他说。“但我必须不断提醒自己，回到我想去的地方还有很长的路要走。”

在过去的10天里，这一进程加快了。在利物浦战胜切尔西的欧冠超级杯比赛中，他可能在左路表现不佳，中场休息时被菲尔米诺换下，但这45分钟是他受伤后最长的出场时间。三天后，在南海岸，他踢了89分钟——这是一个巨大的进步。

他是否会在这个周末再次首发还有待观察，尽管他很乐意这样做，因为安菲尔德的对手是他的另一家老东家阿森纳。

但即使他不这么做，也不会有恐慌的感觉。在跌到谷底之后，张伯伦现在只剩下一条路要走了。

这对利物浦来说绝对是个好消息。