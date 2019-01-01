弟媳：索肖会喜欢大巴黎输球 但欧冠会有所不同

法甲领头羊在周日被里昂击败了，这名中后卫相信曼联主教练在看台上会很欣喜看到这场比赛。

蒂亚戈·席尔瓦相信巴黎圣日耳曼给了曼联主帅索尔斯克亚很多鼓舞，因为他们在里昂失利了。

巴黎圣日耳曼在本赛季法甲的20场比赛中保持不败，但是随着穆萨·登贝利和纳比尔·费基尔在周日的比赛中抵消了迪玛利亚的首开纪录后，这一势头结束了。

距离欧冠16强对阵曼联还有一周多的时间，席尔瓦对球队的表现感到担忧，尽管他希望能在老特拉福德看到球队更好的表现。

“索尔斯克亚肯定对他所看到的感到高兴。”席尔瓦说，“我们一开始踢得很好，但后来我们失去了注意力，上半场表现不佳。”

“对我来说，这也很困难。下半场好多了，但这还不够。我们错过了很多东西。例如，当我们在没有控球的时候，我们需要更加专注。”

“可不要为我们担忧。下周二，在曼彻斯特，将是另一场比赛，另一种环境，另一种氛围。与此同时，我们必须合作来展示一下其他东西。”

“我们将面对一支伟大的球队。曼联在10场比赛中取得了9场胜利。”

巴黎圣日耳曼在对阵曼联的两回合比赛中的希望被已经被维拉蒂和内马尔的伤病所打击，但是在冬窗中引入的帕雷德斯在里昂首秀登场。

曼联在老特拉福德的最近一场比赛中被伯恩利以2:2逼平，但随后在周日的莱斯特城又以1:0战胜了主队。