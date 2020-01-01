弗雷德质疑红魔的心态：曼联有虚荣心问题

索尔斯克亚的球队目前在英超联赛中排名第八，他们在过去的一段时间里一直在取得好成绩方面很挣扎。

曼联中场球员弗雷德公开谈论了红魔更衣室内的“虚荣心”，他认为正是虚荣心阻碍了红魔本赛季的前进。

索尔斯克亚的球队在整个赛季都很挣扎着去保持稳定，目前在英超积分榜上排名第八，与拥有欧冠资格的排名第四的切尔西相差6分。

其他球队

最近几周，弗雷德已经成为曼联最值得信赖的球员之一，他在博格巴和麦克托米内受伤后站了出来。

前顿涅茨克矿工队中场球员质疑了整个球队的精神状态，他认为有些球员并不总是和其他人意见一致。

“我们作为一个整体需要提高，我们的团队缺乏‘团结一致的精神’，我们有很多问题。”他说。

“团队中总是有一些讨论。是的，有一点虚荣心，就像大多数群体一样。

“我们必须停止这一切，我们应该少在更衣室里说话，而是开始在球场上奔跑。当每个人都有相同的目标时，我们才会前进。”

“我们需要达成共识，但现在有些球员有不同的目标，有些球员只想独自解决问题，这是错误的。”

考虑到索尔斯克亚之前在莫尔德和卡迪夫城的经验，人们质疑他是否适合执教曼联这样规模的俱乐部。

但是弗雷德支持他的教练，他在梦幻剧场能被寄予足够的施加，他就会取得进步。

“他是个好人，也是个好教练，”他说。“他是一个年轻的教练，他会成长和提高。他会帮助我们的。”

曼联目前正处于冬歇期，将在2月17日客场挑战切尔西的比赛中回归，这场关键的比赛将对谁能进入本赛季前四的位置有很大的决定因素。

三天后，他们将前往比利时，参加欧罗巴联赛32强对布鲁日俱乐部的第一回合的比赛。如果他们能赢得比赛，欧洲大陆的比赛将为他们提供另一条通往欧洲冠军联赛的道路。