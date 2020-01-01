弗雷德：索帅是我们的老师 博格巴仍可帮助球队

巴西人已经淡化了红魔战胜切尔西的重要性，他强调他们的联赛状态还不够好。

曼联中场弗雷德坚信索尔斯克亚在老特拉福德的表现很好，但是他也意识到这个赛季球队再次辜负了人们的期望。

弗雷德承认曼联“做得不够好”，并希望在不久的将来再次为期待中的球迷提供奖杯。

“现在得到重视是非常好的，但也有另一面，不幸的是球队并没有做得很好。”他告诉UOL Esporte：“我们想和利物浦竞争领先，但是我们落后于切尔西和热刺。”

其他球队

“这是足球的一部分，我们需要知道如何处理它，抬起我们的头，因为我们有一支非常高质量的球队。”

“你必须负责（应对压力），因为这是一支庞大的球队。当事情不顺利时，球迷们自然会说三道四。这取决于我们如何处理球场外的压力。”

“球迷们已经习惯了因为曼联的规模而看到很多冠军，他们希望这些时刻再次出现。他们是对的，他们一定总是想要得到它。”

弗雷德继续将索尔斯克亚描述为一位“老师”，并谈到了这位挪威人在幕后是多么“重要”，人们一直在猜测他在梦剧场的未来。

“索尔斯克亚是我们的老师，他做得很好。”这位巴西国脚说：“他很年轻，每天都在成长。他学到了很多，并将作为一个教练和人成长。”

“这是董事会的决定，我们没有权力决定。但是他很好，他是一个非凡的人，他说很多话，他有好玩的一面，他总是微笑。”

“每一天都是美好的，他对球队非常重要，同时他也是俱乐部历史上的一名球员。”

弗雷德承认博格巴的人格魅力有时会引来负面的报道，但他坚持认为这位中场球员是一个“努力工作的人”，他仍然可以为球队做出很多贡献。

“他是一个优秀的人，一个优秀的球员。”弗雷德补充道：“我们每天都在一起。他是个好人，我们努力让他更接近曼联。”

“不幸的是，这个赛季他受伤了很多，但他仍然可以帮助很多。不用说，他是一个优秀的球员。希望他能尽快恢复，因为他是世界冠军，百分之百的状态对我们很有帮助。”

“我们对伤病感到很难过。他的存在方式不会改变他是一个好人和一个出色的球员。他是个工作很努力的人，渴望很快回来。”

“他有自己的个性，但这不应该成为任何分析的障碍。”