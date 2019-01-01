弗雷德：接受名宿批评 我们该闭嘴好好干活

这名巴西中场本赛季的状态受到了批评，而红魔在索尔斯克亚的带领下继续挣扎。

曼联中场弗雷德承认表现不佳的红魔不得不接受针对他们的批评，他们需要“闭嘴并在球场上工作”。

巴西中场弗雷德是众多没能激发球迷信心的曼联球员之一，26岁的弗雷德被标上5250万英镑(7000万美元)的水货标签。

他承认他和他的队友们都需要更多的配合，而红魔对他们的批评者——包括一些俱乐部的传奇人物——并无异议。

弗雷德在看到加里·内维尔和罗伊·基恩这样的球员对曼联的努力表示谴责后告诉《体育画报》：“他们有权利这么做，他们已经为曼联赢得了很多冠军。我们必须闭嘴，在球场上努力。有些批评是毫无意义的，但很多都可以给我一些教训。我喜欢读别人对我表现的评价。有了这些，我可以试着变得更好。”

弗雷德充分意识到他在曼联所面临的挑战有多大，因为巴西人抓住他所得到的机会。

他补充道：“我确实理解。每天当我到达训练场时，当我看到俱乐部那些大写的名字时，我都会掐自己一下。所以我知道这个俱乐部是巨大的。我喜欢读它的历史，最好的球员和历史时刻。对我们来说，这不是一段美好的时光，我们的对手赢得了冠军，而我们甚至没有进入欧冠。这让我们的球迷很难过，我也很难过。这支俱乐部值得获得奖杯，我们将努力变得更好。”我们必须让曼联回到它本不应该离开的地方。”

弗雷德声称他在英格兰的第二个赛季感觉“更好了，也更安定了”，他希望有时间来证明自己的价值。

他也希望在索尔斯克亚身上表现出耐心，他认为挪威人是带领俱乐部前进的最佳人选，尽管目前球队面临着困难。

弗雷德补充道：“这是他工作的开始，即使是弗格森爵士在他的第一年也遇到了困难。我相信一切都会好起来的。”