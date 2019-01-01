弗雷德德比战受到攻击：我们处在倒退的社会

这名曼联中场周六在阿提哈德球场被人辱骂和袭击。

弗雷德认为种族主义事件是“一个倒退社会”的证据，比如他在周六曼彻斯特德比中遭受的辱骂。

电视画面显示，一名球迷向巴西中场和他的曼联队友杰西·林加德做了一个猴子般的手势。事件发生后不久，弗雷德就被至少一个从看台上扔出的物体击中。

曼城表示，任何在球场上犯下种族主义罪行的球迷都将被终身禁赛。

“不幸的是，我们仍然处在一个倒退的社会，”弗雷德告诉ESPN巴西频道：“（这是一个遗憾）我们在2019年还得面对这种情况。在球场上我什么都没看到，我只是后来在更衣室里才看到。”

“他们给我看了。他甚至扔了个打火机，把我砸了。我试着不去关心它。我试着向前看。”

他还呼吁团结，比如他的队友们在赛后更衣室里的表现，为他的球队赢得了一场2-1的胜利。

“不幸的是，这种情况正在一些体育场里发生。它发生在这里，发生在乌克兰和一些朋友之间。这很可悲，但我们必须保持清醒，忘记这一点。”

“我们不能给他们任何关注，因为这就是他们想要的。赛后我和裁判谈了，他们会采取措施的，仅此而已。”

“无论肤色、头发和性别，我们都是一样的。我们来自同一个地方，当一切尘埃落定时，我们都会去同一个地方。”

“感谢上帝，我有很多朋友在更衣室里拥抱我，就像林加德一样。我不想去想它。我只是想继续前进。”

弗雷德得到了他的教练索尔斯克亚的支持，索尔斯克亚称这一事件是“不可接受的”，而瓜迪奥拉则表示他认为俱乐部会做出正确的决定，这样就不会再发生类似事件。

英足总发起的反歧视运动“踢走它”（Kick It Out）表示，他们希望能“迅速采取行动”。