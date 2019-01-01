弗雷德喜见表现改善：索帅的信任对我帮助很大

这位巴西中场终于在老特拉福德适应下来，并很快赞扬了主教练的积极影响。

曼联中场弗雷德说教练索尔斯克亚对他的信任是他状态好转的主要原因。

这名26岁的球员在离开顿涅茨克矿工后经历了一场艰难的处子赛季。这名巴西国脚以替补身份开始了上赛季，但在穆里尼奥的带领下失宠，很多人质疑他是否有能力在英超取得成功。在穆里尼奥下课后，弗雷德在索尔斯克亚的带领下继续难以争取稳定的出场机会，从12月到赛季末，他在挪威人手下只首发了7次。

然而，自从9月19日在欧罗巴联赛对阵阿斯塔纳的比赛中重新获得首发位置后，弗雷德在曼联随后的12场比赛中首发了9场，包括他在曼联生涯中首次连续5场首发英超联赛。

这包括周日在老特拉福德3-1战胜布莱顿的比赛中的获得全场最佳球员表现。

当被问及他改进表现背后的秘密时，弗雷德告诉The Athletic：“来自教练的信任很重要，我觉得我能感觉得到。我只是想继续做我正在做的事情，踢好比赛，开始比赛——但我也想得分。我（在对阵布莱顿的比赛中）击中了门楣，但我会继续努力直到这一切发生。我很高兴，首先因为我们赢了，但也因为我们得到了一些节奏，我们在杯赛上做得很好。但是我们需要在联赛中做得更好。我们必须继续战斗，这样我们才能进入欧冠。我现在的感觉比我转会到英格兰以来的任何时候都要好。我一直想要的就是有规律的比赛，现在我做到了，毫无疑问我的自信心提高了，这对任何球员都有帮助。”

周日对布莱顿的比赛是曼联最近六场比赛中的第五场胜利。红魔将在11月24日对阵谢菲尔德联。