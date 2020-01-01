弗里克：马丁内斯总是可以依靠 他必须自己来决定未来

尽管有关于他即将重回毕尔巴鄂竞技的传闻，但哈维·马丁内斯依旧在超级杯上成为了拜仁的救世主。

汉斯·弗里克称赞了在欧洲超级杯中拯救球队成为英雄的哈维·马丁内斯，他表示就在周三，媒体还报道称他已经身在毕尔巴鄂竞技了。

周四在布达佩斯对阵塞维利亚的超级杯加时赛中，哈维·马丁内斯替补出场，而在五分钟之后，这位西班牙球星就利用头球补射破门，帮助弗里克的球队2比1战胜塞维利亚，赢得了2020年的第四座冠军奖杯。

这是马丁内斯自2019年4月以来的第一粒进球，也可能是他8年拜仁生涯的最后一粒进球，因为关于他将重返西甲，回归老东家毕尔巴鄂竞技的传闻漫天飞舞。

其他球队

这位32岁的老将与拜仁的合同已经进入了最后一年，尽管毕尔巴鄂竞技想要以免签的形式将其带回新圣马梅斯球场，但有报道称，德甲和欧冠冠军希望能从他身上得到一笔并不高昂的转会费。

“哈维·马丁内斯进了一球，帮助我们赢得了比赛。有时足球就是会谱写出这样的故事，这是一个美好的故事。”拜仁主教练弗利克告诉天空电视台。

“周三曾有报道称他已经身处毕尔巴鄂竞技了，但今天晚上他却着我们打入了制胜球。”

“我已经告诉哈维·马丁内斯他对拜仁的重要作用，他是球队一直可以依靠的球员，总是在最需要的时候站出来，比如今天，他就用在球场上的经验和心态帮助球队拿下了比赛。”

“不仅仅是在防守端展现了自己的特点，还利用了自己的头球能力，这就是我为什么会让他替补登场的原因。”

“至于他的未来，目前并不是讨论这个的正确时机，不过一切都要由他自己来做出决定。”

“不过我想强调，只要他还在球队，就是我们的重要一员，你可以在他健康的时候依靠他，就像今天一样，此前他遭遇了太多伤病。”

哈维·马丁内斯也曾在七年前的超级杯决赛中替补出场，同样在加时赛打进一球，而当时拜仁在点球大战中击败了切尔西。

穆勒告诉UEFA.com:“祝贺球队和哈维·马丁内斯，我们的超级杯先生。”

“我们努力拼搏，展示了我们的胜利者心态，即使我们不在最佳状态。”

在这场比赛中，拜仁用了120分钟才锁定了胜局，在上半场结束时，他们因奥坎斯波的点球而落后，不过在中场休息回来后，格雷茨卡很快就打入了扳平的一球。

这可能不像他们上周在德甲以8-0击败沙尔克04时那样轻松，但弗里克仍然对他的球队的持久力感到高兴。

“我们花了15分钟才真正进入比赛。”弗里克表示。

“我很高兴看到球队信任彼此，凭借精神品质完成了逆转。比赛的最后阶段出现了一些伤病问题，不过大家最后都克服了障碍，取得了最后的胜利。”

在这场比赛中，除了打入进球的两位球员，托马斯·穆勒和门将诺伊尔也是球队的关键先生，弗里克特地夸奖了这位德国国门的神勇表现。

“诺伊尔是世界上最好的门将，他今天的表现再次证明了这一点。”