弗里克：在拜仁必须拿到双冠王 我的风格是出踢团队足球

这位刚刚转正的拜仁主帅表示自己在慕尼黑安联球场的最低任务是带队拿到双冠王。

拜仁慕尼黑的主教练汉斯·弗里克很清楚球迷对他的期望，他承认每赛季的最低限度是赢得国内赛事双冠王。

弗里克在2019- 2020赛季加盟拜仁，成为了尼科·科瓦奇的助理教练，不过在11月克罗地亚人被解雇后，55岁的他在安联球场开始了自己的主帅生涯。

此前弗里克一直都是担任拜仁的临时主帅，在疫情期间，南部之星高层终于将其转正与他签下了一份为期三年的正式合同。而在德甲进入停摆之前，他更是率队重新回到了积分榜榜首，让这家联赛霸主摆脱了欧冠资格线的泥潭。

其他球队

尽管弗里克承认这样的交易并不一定能给他带来安全感，因为他的道路只剩一条，那就是率领球队取得成功。

“在拜仁，赢得双冠王基本上是必须要做到的事情，人人都渴望完成三冠王伟业。”弗里克告诉拜仁51杂志。

“你必须不断追求进步，充分利用自己的性格与能力，我也不例外。”

“当然，归根到底是冠军归属的问题，不过在现在，光赢得比赛还不够，但我完全认同拜仁有雄心鼓励自己的球迷，用超过1-0的比分。

“当我看到格纳布里在对阵切尔西的比赛中攻入两球时，我的心怦怦直跳。整个球队在球场上的表现都体现了这一点——这正是我球员时代的所作所为，我总是乐于为团队服务，这也是我作为一名教练的风格定义。”

弗里克承认，他无法独自让球队取得成功，赢得一切的前提是与其他教练进行合作。

“我总是尝试把某些方面比我优秀的人加入到团队当中，这可能会造成摩擦，但也会让球队取得进一步的发展。”

“为什么我不能让我的员工，我最亲密的知己，参与到球队建设的过程当中来呢？我想要一个方案，那么就必须要得到别人的意见。在一个团队中，每个人都一样重要。这就是我做事的方式，这就是我们做事的方式，只有团结协作才能成功。”

随着德国俱乐部重新开始训练，5月9日被认为是德甲回归的潜在日期。

然而，在新型冠状病毒的感染病例开始再次增加，德甲能否“如期”回归还不能肯定。