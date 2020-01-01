弗里克：在拜仁必须拿到双冠王 我的风格是出踢团队足球
拜仁慕尼黑的主教练汉斯·弗里克很清楚球迷对他的期望，他承认每赛季的最低限度是赢得国内赛事双冠王。
弗里克在2019- 2020赛季加盟拜仁，成为了尼科·科瓦奇的助理教练，不过在11月克罗地亚人被解雇后，55岁的他在安联球场开始了自己的主帅生涯。
此前弗里克一直都是担任拜仁的临时主帅，在疫情期间，南部之星高层终于将其转正与他签下了一份为期三年的正式合同。而在德甲进入停摆之前，他更是率队重新回到了积分榜榜首，让这家联赛霸主摆脱了欧冠资格线的泥潭。
尽管弗里克承认这样的交易并不一定能给他带来安全感，因为他的道路只剩一条，那就是率领球队取得成功。
“在拜仁，赢得双冠王基本上是必须要做到的事情，人人都渴望完成三冠王伟业。”弗里克告诉拜仁51杂志。
“你必须不断追求进步，充分利用自己的性格与能力，我也不例外。”
“当然，归根到底是冠军归属的问题，不过在现在，光赢得比赛还不够，但我完全认同拜仁有雄心鼓励自己的球迷，用超过1-0的比分。
“当我看到格纳布里在对阵切尔西的比赛中攻入两球时，我的心怦怦直跳。整个球队在球场上的表现都体现了这一点——这正是我球员时代的所作所为，我总是乐于为团队服务，这也是我作为一名教练的风格定义。”
弗里克承认，他无法独自让球队取得成功，赢得一切的前提是与其他教练进行合作。
“我总是尝试把某些方面比我优秀的人加入到团队当中，这可能会造成摩擦，但也会让球队取得进一步的发展。”
“为什么我不能让我的员工，我最亲密的知己，参与到球队建设的过程当中来呢？我想要一个方案，那么就必须要得到别人的意见。在一个团队中，每个人都一样重要。这就是我做事的方式，这就是我们做事的方式，只有团结协作才能成功。”
随着德国俱乐部重新开始训练，5月9日被认为是德甲回归的潜在日期。
然而，在新型冠状病毒的感染病例开始再次增加，德甲能否“如期”回归还不能肯定。