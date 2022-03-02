弗莱彻解释自己的曼联技术总监职务：主要负责年轻球员晋升和外租

达伦-弗莱彻解释称，自从朗尼克到来后，他在曼联的角色发生了一点变化。

这位前红魔中场在去年被任命为俱乐部技术总监，但在索尔斯克亚被解雇后，这位苏格兰人就一直在比赛期间坐在教练席上，在朗尼克和阿玛斯身边。

鉴于弗莱彻的高管职称，这让一些人感到困惑，为什么他经常参加训练课，并在热身时出现在球场上，朗尼克本人上周承认，他不知道朗尼克的角色是什么，但弗莱彻本人现在解释了自己的工作。

在球迷论坛的一次会议上，弗莱彻解释了自己在俱乐部扮演的角色，以及他的角色在朗尼克到来后的变化。

"随着朗尼克和他的团队的到来，以及卡里克和麦肯纳的离开，我们有一个快速的过渡过程，所以我的部分任务是协助这一点，无论是在训练场上还是在比赛中，"他解释道。

"我想这是我本赛季最明显的工作，但这确实是对我整个技术总监角色的补充。”

"这个角色的关键工作可能是对球员从我们的学院到一线队的晋升路径有一个全面的看法，学院的人才输送管道是我们作为一个俱乐部的巨大组成部分。"

曼联临时主帅朗尼克上周被问及关于弗莱彻职务的问题。

当时他说道："我只能说说我在过去11到12周的经历。他参与了几乎每一堂训练课和每一场比赛。”

"每当我有关于他的想法的问题时，因为他显然了解球员，他已经认识他们很长时间了。我总是可以，而且会一直问他的意见。因此，有他在球队里是件好事。”

"他在俱乐部方面扮演的角色是什么？说实话，我真的不知道。我只能告诉你在训练课上发生了什么，围绕训练课和比赛的情况。在这些方面，有他在是好事。"

弗莱彻在去年3月被任命为技术总监，与此同时，约翰-默塔夫则被任命为俱乐部的第一位足球总监。两人在很大程度上参与了俱乐部的招聘工作，他们都参与了将朗尼克带到俱乐部的面试过程。

弗莱彻特别参与了让青年球员进入一线队的工作，并与学院负责人尼克-考克斯有着密切的关系。

在进一步谈到他的角色时，弗莱彻说道："我与学院负责人尼克-考克斯紧密合作，研究将青训球员带入一线队的长期战略。”

"我们必须在允许他们发展和创造正确的步骤之间取得平衡，而不是把压力堆积在他们身上。”

"与尼克一起，我正在研究我们如何最好地利用租借系统，让学院球员在其他俱乐部获得宝贵的经验。”

"我们目前有13名年轻球员和青训球员被租借，并在其他部门或联赛中定期比赛。”

"希望我们能看到像布兰登-威廉姆斯、门吉、加纳、莱尔德、钟塔西和阿玛德-迪亚洛这样的球员从中受益。他们所有人在租借期间都做得非常好，我们很高兴在新赛季的季前赛中把他们带回来，看看他们如何与我们的一线队球员相处。”

"自从我担任这个角色以来，这段经历很美妙，长期规划和为我们的战略目标做出贡献的结合，以及仍然接近球队和管理层的机会，使这成为一份独特的工作。"