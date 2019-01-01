弗莱彻：本赛季结束之前 人们会知道加纳的名字

这位18岁的中场球员已经成为曼联和英格兰青年队的队长，他在周五的比赛中为曼联23岁以下青年队打进了一个至关重要的进球。

据前曼联球员达伦·弗莱彻说，詹姆斯·加纳这个名字到赛季末就会被人们所了解。

出生在伯肯黑德的加纳在俱乐部的U23青年队给人们留下了深刻的印象，在上个赛季对阵水晶宫的比赛中首次亮相后，主教练索尔斯克亚将他视为未来之星。

这位中场球员近年来在曼联和英格兰的青年队都担任过队长，并且已经在曼联俱乐部效力了10年。

加纳是一个有影响力的中场球员，在曼联最近一些不尽如人意的表现之后，他可以为球队带来额外的火花。

”人们总是谈论一些领导者以及谁会帮助他们,这是一个重要的方面，所以这很困难但我相信随着赛季的推移你会看到更多的詹姆斯·加纳，因为他是一流的。”弗莱彻说。

“我很惊讶到目前为止他还没有出场过，但如果你现在还不知道的话，我相信到本赛季末，人们一定会知道他是谁。”

由于糟糕的成绩和令人失望的表现给索尔斯克亚带来了越来越大的压力，弗莱彻认为这名年轻球员可以帮助主教练保持老特拉福德球迷的好感。

“我认为俱乐部的历史表明他们需要年轻球员，他们希望年轻球员加入球队，他们支持这一点。”前红魔球员补充道。

“当你给年轻人一个机会时，它确实会给你更多的时间，因为人们把它看作是一种重新振作的姿态，是对未来的一种建设。”

“我认为他们已经做好了充分的准备，只是，你能一次派上太多年轻球员吗？”

最近几周，青年前锋球员梅森·格林伍德因马夏尔和拉什福德的受伤在俱乐部引发了一场引人注目的危机中站了出来。

如果加纳没有辜负弗莱彻的期望，他将追随格林伍德的脚步，以及像钟塔西、安德烈·戈麦斯和图安泽贝这样的球员，他们最近几周都在联赛杯或欧联杯中首发上场。