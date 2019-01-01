弗莱彻：博格巴是世界级的 就像吉格斯斯科尔斯

这位前红魔球星期待着一位世界杯冠军球员能够完全康复，并在球场中央有足够的活动空间。

前曼联中场达伦·弗莱彻说，保罗·博格巴是一个世界级的天才，他与曼联传奇吉格斯和斯科尔斯有很多相似之处。

弗莱彻认为，这位世界杯冠军完全有能力实现人们的期望，批评人士需要承认他在球队中的作用。

对于这位曾在弗格森时代为球队增光添彩的苏格兰人来说，必须允许博格巴以一种类似于吉格斯和斯科尔斯在曼联全盛时期成功的方式继续他的事业。

弗莱彻在接受Radio 5 Live采访时表示：“博格巴的活力直接解决了当你控球时球队会崩溃的问题，因为他会不断尝试传球，他很勇敢。”

“是的，人们批评他，但我喜欢这样，因为所有优秀的曼联球员都是这样踢球的。”

“吉格斯，斯科尔斯，他们总是问对手问题。他们也经常把球传出去，但他们一直在比赛，试图得到那些致命的传球——五次中有三次没有成功，但有一两次成功了，砰，这就是一个进球。”

“这就是像保罗·博格巴这样的世界级球员回到大名单上的不同之处——他在大名单上有多受尊敬，每个人有多喜欢他，教练有多喜欢他，每个人有多希望他在大名单中表现出色——他可以复出，在反击时仍然保持高效，同时，当我们在控球时对付那些所谓的弱旅，他可以是那个打开防守，给拉什福德、马夏尔和詹姆斯提供进球机会的人。”

索尔斯克亚称博格巴是“世界上最好的全能中场”，他很高兴博格巴能回到自己的位置上，并将在节礼日主场迎战纽卡斯尔。