弗格森：C罗回归曼联那一天 气氛就像凯撒大帝进入罗马城

前曼联主帅弗格森描述了上个月C罗重回老特拉福德时的气氛

弗格森爵士将C罗回归曼联形容为凯撒获胜后进入罗马城。

今夏，曼联从尤文图斯签下了C罗，这位葡萄牙巨星在离开红魔12年后回归。

36岁的C罗在曼联4-1击败纽卡斯尔的比赛中完成第二次首秀，并打进两球，当时弗格森也在看台上观看比赛。

曾带领曼联赢得13座英超冠军和2座欧冠冠军的弗格森说道：“那是梦幻般的，那个周六就像凯撒大帝在获胜后进入罗马城，我来到，我看见，我征服，太美妙了。”

“我的意思是，对于任何一个曼联球迷来说，毫无疑问，我们可能有100万球迷，因为球场外面有很多人，几百人。这是其中之一。当C罗还是个孩子的时候，他的学习速度非常非常快。”

“很多人都说他喜欢跳水，但在那之后，他就开始直面后卫，他需要的只是一个轻推，然后他就会像跳着华尔兹一样绕过对手的防守球员。他会以令人难以置信的速度进攻。我认为他对比赛知识的不断增长——我认为他天生就有一种欲望。”

“为了成为最好的人，他作出了自我牺牲。我记得我们曾在周六对阵阿森纳，卡灵顿基地下着瓢泼大雨。我对他说，你知道他总是在训练后加练，我让他进去屋里，我们明天有场比赛，外面太湿了，草地太软了。”

“所以我走进办公室，朝窗外看，你猜他在做什么？他到了人造草皮上加练。我对此没有异议！我什么也不能对他说，他打败了我。”

谈及2009年C罗转会加盟皇马一事，弗格森表示：“他有一个效力皇马的梦想。”

“我并不反对，对于一个来自马德拉的男孩来说，在曼联6年是很好的，他刚过18岁生日就来到了这里，并在这里生活了6年。我认为我们在这方面做得很好，这给了我一个换人的机会。我们得到了瓦伦西亚，他非常出色，所以我们在这方面非常幸运。”

“我知道他会变得多好，绝对的。当他在皇家马德里得到这样的平台时，公平地说，皇马是一家多年来培养出世界级球员、多次赢得欧冠的俱乐部，我想大概有13次。你得给他们点赞——这是任何伟大球员都想去的平台。”