弗格森称赞拜仁架构：他们把俱乐部运作得很好

曼联主帅对德甲冠军的运作方式印象深刻。

亚历克斯·弗格森赞扬了拜仁慕尼黑的足球方面的结构，这位前曼联主教练赞扬了俱乐部与过去的联系。

尽管曼联自2013年弗格森离开后一直在苦苦挣扎，未能赢得英超冠军。但拜仁仍以七冠王的战绩继续统治着德甲。

曼联在2018-19赛季排名第六，他们将会错过了明年的冠军联赛。同时，红魔仍然在寻找一名足球总监来帮助主教练索尔斯克亚。

弗格森赞扬了拜仁的由主席乌利·赫内斯和主席卡尔-海因茨·鲁梅尼格领导的层级制度。

“他们是一个伟大的俱乐部。”在周日曼联5-0战胜老特拉福德的三冠王比赛之前，弗格森告诉曼联电视。

“真正管理俱乐部的以前球员，乌利·赫内斯和卡尔-海因茨·鲁梅尼格，他们管理俱乐部的方式是正确的，他们总是在德国联赛中获胜。他们是一个很棒的俱乐部。”

索尔斯克亚和曼联在落后对手和冠军曼城32分的情况下，面临着一个重要的休赛期。

安德·埃雷拉和安东尼奥·瓦伦西亚已经宣布了他们的离开，而保罗·博格巴、大卫·德赫亚、罗梅鲁·卢卡库、胡安·马塔和亚历克西斯·桑切斯的去留还不确定。

斯塔姆在曼彻斯特的三年里连续三次获得英超冠军，他说索尔斯克亚必须做出一些“艰难的决定”来恢复球队的荣耀。

“我认为我们绝对可以在前场，中场和后场加强实力。”斯塔姆告诉天空体育。

“你想要一个能与对手竞争的球队阵容。每个人都需要互相推动，以最大限度地发挥每个人的潜力——实现某些目标。”

“作为一个教练和一个俱乐部，你也需要看看这一点。在过去的几个赛季以及事情是如何进展的之后，我认为重新评估球队的一切是件好事。

“看看球员们，他们做了什么，取得了什么成就。即使球员的合同还有三到四个赛季，你也需要对他们做出选择，以及你想和他们一起做什么。”

“在一天结束的时候，最重要的事情是实现你设定的目标，有时候你需要做出艰难的决定。”