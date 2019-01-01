爵爷点赞 弗格森为吉格斯执教威尔士给好评

这位前红魔主帅对他的老球员充满了赞扬，称他的表现令人印象深刻。

曼联传奇亚历克斯·弗格森爵士对瑞恩·吉格斯担任威尔士主帅的印象非常深刻。

本周，吉格斯率队以2-0击败匈牙利，以一分的优势力压斯洛伐克获得了E组的第二名，从而锁定了2020年欧洲杯的入场券。

除了最后一个赛季，吉格斯的整个职业生涯都是在弗格森的指导下度过的，弗格森称赞吉格斯的教练生涯到目前为止取得了成功。

弗格森在伦敦举行的一场国际足球慈善募捐活动上说：“瑞恩一直都想成为一个顶尖人物。他很聪明，他很有动力，他在威尔士的表现也很出色，给了年轻球员机会。这是美妙的。”

吉格斯于2018年1月执教威尔士，迄今为止他执教的19场比赛中赢下了9场。

在他的前任带领威尔士进入2016年欧洲杯半决赛后，吉格斯接替了克里斯·科尔曼的位置，但由于他的球队在欧洲杯预选赛中举步维艰，吉格斯受到了很多批评。

他们最终完成了任务，但是威尔士中场乔·阿伦坚持认为吉格斯的任命现在被证明是正确的。

“他做到了，就这么简单。”阿伦说：“他是在一个取得巨大成功的伟大教练的带领下成长起来的。这总是会很艰难，但他让我们做到了。我认为所有的问题都被问过了——选择，战术——但是十有八九他是对的。这是我们成功的主要原因之一。

“我们的雄心和目标是参加欧洲杯。我们本想更容易地做到这一点，但乞丐不能挑肥拣瘦。无论你以何种方式取得成功，都是巨大的成功。许多人将不得不收回他们的话，其中一些是针对我们的批评。”

威尔士已经七场不败，他们希望在2020年欧洲杯上再次给人们带来惊喜。

在三年前的欧洲杯上，威尔士在小组赛中力压英格兰以头名出线，在四分之一决赛中击败比利时，在半决赛中输给最终夺冠的葡萄牙。