弗拉门戈解放者杯夺冠 主帅热苏斯尽情享受

葡萄牙主帅见证了他的球队在最后时刻上演了一场史诗般的反败为胜，赢得了一座宝贵的奖杯。

弗拉门戈主教练豪尔赫·赫苏斯称他的球队在解放者杯的胜利是“我职业生涯中最重要的头衔”。

周六，在秘鲁利马，加布里埃尔·巴博萨在三分钟内攻入两球，帮助弗拉门戈2-1战胜卫冕冠军河床。

拉斐尔·桑托斯·博雷在上半场的进球让河床一路领先，弗拉门戈凭借着加布里埃尔在第89分钟扳平比分，并在三分钟后攻入制胜一球。

热苏斯在本菲卡获得过三次联赛冠军，同时在布拉加、葡萄牙体育和希拉尔都曾获得过冠军，他为这一成就而狂欢。

“这是我职业生涯中最重要的冠军头衔。”赛后热苏斯说：“南美解放者杯之于南美，正如欧洲冠军联赛之于欧洲。

“这个大陆的任何一支球队都有可能赢得这项赛事。现在我们将努力赢得巴西甲级联赛，但这无疑是最重要的奖杯。”

热苏斯在6月来到弗拉门戈，球队在各项赛事中保持26场不败，同时他们也接近巴西的联赛冠军。

“当我决定来弗拉门戈时，很多人都不同意我的看法，包括我的朋友和经纪人。”热苏斯补充道：“但我是在不受他人影响的情况下自己决定来的。如果我们赢得了俱乐部世界杯，那将是我职业生涯中最好的一年。”

热苏斯已经和西甲冠军巴塞罗那联系在一起了，但是这位65岁的葡萄牙主帅强调他对现在的状态很满意。

“我在弗拉门戈感觉很好。”他说：“我在巴西交了很多朋友，那里的人对我一直很好。”

这是弗拉门戈自1981年以来的首个解放者冠军，而从意甲球队国际米兰租借而来的加布里埃尔宣称他的球队现在必须继续赢得更多的奖杯。

“弗拉门戈必须赢得巴西联赛冠军，赢得世俱杯。”他说。