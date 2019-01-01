弗利克：莱比锡夺冠潜力很大 拜仁冬窗可能行动

54岁的教练说他正在寻找一月份的防守增援，因为巴伐利亚球队想要在积分榜上扳回4分的劣势。

拜仁慕尼黑主教练汉斯·弗利克承认，在德甲冠军争夺战中，将很难追上莱比锡。

排名第三的拜仁在本赛季中期落后于内格尔斯曼的球队4分，德国联赛目前正在冬歇期。

莱比锡和拜仁在9月份的比赛中1-1打平，弗利克毫不怀疑他们正在争夺队史上第一个德甲冠军。

“在我们所有的竞争对手中，莱比锡拥有最大的潜力和最多的选择。”弗利克说。

“莱比锡有一个很好的，平衡的球队。第二或第三选择的球员有同样的实力是很重要的。”

“莱比锡现在有优势，但像多特蒙德、门兴格拉德巴赫、沙尔克和勒沃库森这样的球队不能被低估。”

赛季初，尼可拉斯·聚勒和卢卡斯·埃尔南德斯的长期伤病扰乱了拜仁的后防线，弗利克和他的前任尼科·科瓦奇不得不在防守上做出选择。

这是大卫·阿拉巴在拜仁的第11个赛季，在从左路的位置转换到中卫后，他扮演了一个关键的角色。

“随着他的成长，他现在是防守的领导者。”弗利克说。

“我对他很满意，因为他的抢断很好，而且他总是有机会在控球时打开局面。”

“这就是为什么他现在在这个位置上非常重要。”

本赛季，阿拉巴并不是唯一一个在安联球场改变角色的球员。

24岁的乔舒亚·基米希被认为是菲利普·拉姆的长期接班人，他一直在右后卫和防守型中场之间游弋——就像拉姆在他的拜仁生涯后期一样。

“他已经在这个位置上踢球了，并将继续在国家队这样做。”弗利克指出。

“在防守中场，他有更大的潜力，因为他更专注，他可以很好地阅读比赛，无论有球与否，他都有很强的能力。”

不过，他补充道:“右路的额外选项将对防守很有帮助。我已经和我们的俱乐部主管卡尔-海因茨·鲁梅尼格和哈桑·萨利哈米季奇谈过了。”

冬歇后，拜仁将在对阵柏林赫塔和沙尔克的比赛中复出，2月9日他们将在主场迎战重要对手莱比锡。