弗利克：戴维斯仍能进步 拜仁不会对法兰克褔掉以轻心

目前在安联球场监督这位加拿大少年发展的人对他的状态和潜力感到兴奋。

拜仁慕尼黑队主教练弗利克在周三的德国杯半决赛前高度赞扬了状态良好的年轻左后卫阿方索·戴维斯。

这位加拿大球星是去年1月从温哥华白浪转会至拜仁的，本赛季他他已经成为了欧洲最好的左后卫之一，并与俱乐部签下了一份2025年到期的续约合同。

这位19岁球员用自己出色的状态帮助拜仁在2019-20赛季状态火爆，甚至有望又一次拿到三冠王，而弗利克认为自己的这位爱徒将在未来变得更好。

其他球队

弗利克在周二的新闻发布会上表示：“阿方索目前的表现非常出色。除了在球场上的速度，他的防守也相当娴熟。”

“现在，他开始能在进攻端助攻别人，也能够自己打入一些进球，他现在的发展很棒。他还很年轻，他可以继续学习和进步。”

“尽管他还很年轻，但目前他已经是球队表现最好的球员之一。”

拜仁将在周三对阵法兰克福，他们在2018年的决赛中输给了法兰克福，但目前他们已经取得了各项赛事的11连胜，这样的成绩也让他们成为了夺冠热门。

他们在上个月的德甲联赛中以5-2击败了法兰克福，不过弗利克并不打算低估他们的对手。

他表示:“我们会向对阵所有其他球队一样对待比赛，这是我们本赛季第三次对法兰克福，我们会对此进行分析。”

“我们必须在90分钟或更长时间内集中精力，我们知道对阵法兰克褔我们拥有自己的优势，但也知道他们的优势所在。”

除了阿方索·戴维斯，另一位拜仁球员格雷茨卡也在德甲回归后表现出色，他在上周六4-2战胜勒沃库森的比赛中传射建功。

弗利克认为这位中场球员反映了球队积极的团队精神。

“我不想只谈增肌的方面的问题，格雷茨卡有自己的独到之处，尤其是在传球方面。讨论极具好胜心，能赢下许多对抗，也能成为进攻的发起点。”

“我不想单挑出来说某一名球员，因为我们全队在无数跑动和持球进攻方面做得都很出色。每个人都负有责任并互相支持。”

“在空场比赛的情况下，没有球迷给出的那种氛围来帮助球队，因此需要球员来进行交流，你可以从替补上看出每个人都是怎样的交流的，他们也想支持你。我很喜欢这样，这显示了团队精神。”

除了阿方索·戴维斯等球员，身为主教练的弗利克也与俱乐部签下一份2023年到期的续约合同，此前他一直是以临时主帅的身份在指挥球队。

“我的心属于拜仁，我曾在这里踢球，在年轻时就是拜仁球迷，我喜欢这家俱乐部关于足球与成功的理念。”

“拜仁的球员们一直在不断学习与提高，这也符合我的执教理念。实际上不仅仅是球员，教练组也同样出色。考虑到这些，我没有想太多，就与球队签下了续约合同。”