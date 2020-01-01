弗利克：库蒂尼奥用力过猛 会做出错误选择

德国主帅认为巴西人给了自己太多的压力，他的表现因此受到了影响。

拜仁慕尼黑主教练汉西·弗利克表示，攻击型中场球员菲利普·库蒂尼奥为了给人留下深刻印象，有时会做出错误的决定。

库蒂尼奥还没有完全说服拜仁主帅弗利克，他觉得球员给自己施加了太多的压力。

“他的训练表现总是给我带来希望，他会实现的。”弗利克在他的新闻发布会上说：“他是一个有天赋的球员。他给自己太大的压力，他一直试图在比赛中留下自己的印记。”

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“目前并不是所有的决定都是正确的。我们将继续支持他。我认为他不仅是一个球员，也是一个人。”

拜仁首席执行官鲁梅尼格还没有决定是否应该触发库蒂尼奥的购买选项。

在赞扬这位球员的天赋的同时，他也暗示这位中场球员还没有在稳定的基础上表现出他的最佳状态，并且似乎不愿意购买巴西人。

“为什么转会还没决定？这是一个很难回答的问题。我认为他在一些比赛中表现得很好，而在另一些比赛中，他给人的印象有点拘谨。”

“我不知道为什么。事实是我们都相信他是一个杰出的球员，我们在训练中看到他，有时在比赛中也看到他。”

“每个人都试图帮助他，无论是教练还是队友。现在我们希望在关键的几周，他将成为帮助我们赢得冠军的重要因素。”

库蒂尼奥为拜仁出场28次，攻入7球，贡献8次助攻。