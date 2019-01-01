弗兰相信菲利克斯能在马竞兑现潜力：前途伟大

前床单军团的球星声称，这位葡萄牙少年现在正处在提升到足球最高水平的正确位置。

菲利克斯从本菲卡转会到马德里竞技后，他的未来一片光明。

这位19岁的球员在7月初以1.13亿英镑(1.39亿美元)的价格转会来到万达大都会球场，成为马德里竞技队史上最昂贵的一笔引援。

菲利克斯吸引了包括皇家马德里、拜仁慕尼黑和曼联在内的许多欧洲豪门的注意，但他选择继续在马竞发展。

这名19岁球员的巨大潜力吸引了迭戈·弗兰的眼球，这位前乌拉圭国脚支持他在西班牙首都取得巨大成功。

“我在本菲卡见过他，他做了很多了不起的事情。”弗兰在接受马卡采访时谈到菲利克斯时说。

“他是一个不同的球员，他很幸运现在成为了一支努力和谦逊的球队的一员。”

“他们知道已经通过努力和牺牲取得了他们所取得的成绩，而这部分要归功于教练组。”

“如果他谦虚，尊重，并且能够倾听，他长大后会给我们带来很多可以谈论的东西。他的前途无量。”

弗兰为马竞效力了四年，在134场比赛中打入74球，并在2010年获得欧罗巴联赛冠军。

现年40岁的迪亚哥•西蒙尼(Diego Simeone)自2011年执掌万达大都会球队以来所做的工作给他留下了深刻印象。

这位阿根廷主帅已经带领球队获得了7座重要奖杯，包括2座欧联杯，1座西甲冠军和1座国王杯。

马竞在西蒙尼的带领下也两次打进了欧冠决赛，但在2014年的加时赛和两年后的点球大战中都输给了同城对手皇家马德里。

乌拉圭人相信马德里竞技有一天会赢得欧冠冠军，他认为他们现在可以被认为是欧洲最可怕的俱乐部之一。

“他们有两次都非常接近。”弗兰说。

“一次领先到第93分钟，另一次在点球大战中失利。”

“他们在正确的轨道上，但是每个人都在为赢得冠军联赛做准备。”

“因为他们所取得的成就，因此没有人想要成为马竞的对手。他们赢得了尊重。”

弗兰继续赞扬了俱乐部在过去的十年里取得的稳步进步，并特别指出了西蒙尼在教练席上的影响力。

“他们改变了球场，他们用最重要的方式展示了他们的发展，也就是结果。”

“西蒙尼的到来意味着球员年复一年的变动，但要求总是一样的。”