弗兰支持卡瓦尼转会马竞：会是一笔伟大的交易

一名前床单军团的前锋认为，这名乌拉圭球员可以帮助迭戈·西蒙尼的球队在下半场实现目标。

据迭戈·弗兰表示，卡瓦尼和马德里竞技“非常适合”。弗兰支持这位巴黎圣日耳曼前锋明年转会至大都会万达。

卡瓦尼在王子公园度过了他职业生涯最近的六年半，他在2013年从那不勒斯加盟法国冠军。

在效力巴黎圣日耳曼期间，这位32岁的球员在所有比赛中出场267次，攻入193球，进一步提升了他作为欧洲足坛最高产9号球员之一的声誉。

然而，他在2019-20赛季初的状态和身体状况都很糟糕，在姆巴佩和夏季签约的伊卡尔迪之后，他在球队中的出场排名下滑了。

卡瓦尼本赛季在法甲的八场比赛中只打进两球，外界对他在俱乐部的未来存有了猜测。

这名经验丰富的中锋最近几周一直与转会马竞联系在一起，西蒙尼希望引进一名可以为莫拉塔和科斯塔提供额外竞争的射手。

弗兰曾在卡瓦尼职业生涯的巅峰时期与之在乌拉圭国家队并肩作战。

“如果他加盟马德里竞技，那将会是一笔伟大的交易，”这位前床单军团的球星告诉《马卡报》。“他和俱乐部会很相配的。”

“这对现在很好，对未来也很好。在我看来，这就像是签下了即时作用力一样，而这正是西蒙尼目前所需要的。

“此外，(卡瓦尼)从一开始就会产生巨大的影响。”

到目前为止，马竞经历了一个令人沮丧的赛季，在18场比赛后滑落到西甲积分榜第四，落后领头羊和卫冕冠军巴塞罗那7分。

西蒙尼的球队在比赛的进攻区域缺乏冷静，莫拉塔目前是他们的头号射手，15场比赛进了7球。

弗兰相信如果卡瓦尼的交易能在一月冬窗期间完成的话，可以帮助马竞改变赛季的走势。

他补充道:“我认为通过签下卡瓦尼，马竞将会能向着完成本赛季的目标迈出新的一步。”

马德里竞技将在1月4日的冬歇后重返西甲赛场，届时莱万特将抵达万达大都会球场挑战他们。