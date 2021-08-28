引进C罗之后 曼联要如何排兵布阵？

索尔斯克亚的进攻选择有了很大的改善，但是曼联主帅将如何更好地适应他的前队友呢？

曼联在周五宣布，他们已经签下C罗，这是这个转会窗口中最大的惊喜之一。

葡萄牙队长将会在完成体检和签证工作后回归，加上桑乔的到来和卡瓦尼的续约，这意味着索尔斯克亚将会有大量的进攻选择。

与2009年作为金球奖得主离开曼联加盟皇马时相比，现在的罗纳尔多已经大不相同了。在弗格森爵士手下他已经是一名球星，曾赢得英超三连冠和欧冠冠军。

特别是在2007-08赛季，他与韦恩-鲁尼和卡洛斯-特维斯的搭档是毁灭性的，C罗当时主要在右路领导曼联的进攻，鲁尼的创造力和特维斯不知疲倦的工作效率则与他相辅相成。

但如今，C罗的大部分最佳表现都是在对手的小禁区附近，他已经成为一名冷酷而高效的中锋。

在曼联，边路的大部分工作将由像拉什福德这样的年轻球员来完成——C罗就是拉什福德小时候的偶像——还有桑乔。

C罗将被期望解决索尔斯克亚的中锋问题，他的到来可能会让马夏尔在本赛季的许多场比赛中失去首发机会，而年轻射手格林伍德可能最终会与罗纳尔多搭档，或者只能耐心等待机会。

无论如何，格林伍德都可以理直气壮地宣称自己在向最优秀的球员学习；C罗不仅是俱乐部的传奇人物，而且是有史以来最伟大的前锋之一。

那么C罗回来后，曼联有什么选择呢？

索尔斯克亚在曼联1-1战平南安普顿的比赛后说他在锋线缺人，而C罗可能就是最好的门前终结者，他在葡萄牙体育、曼联、皇家马德里和尤文图斯的895场比赛中打进了674球。

卡瓦尼的到来强调了曼联缺少一名真正前锋的现实，他的跑位为队友创造了机会，也给对方防守带来了问题。

C罗带来了领导锋线的能力，索尔斯克亚拥有的最强阵容肯定包括C罗、博格巴、布鲁诺-费尔南德斯和新签下的桑乔。

目前，拉什福德从肩膀手术中走出，他还无法出战，而博格巴在赛季初于左路表现出色。

索尔斯克亚一度看起来要摆脱他惯用的4-2-3-1阵型，转而采用更具进攻性的4-3-3阵型，但目前，我们看到了球队双后腰的表现不错。

如果索尔斯克亚决定释放球队所有的攻击力，其中一个选择就是让博格巴与马蒂奇、弗雷德或麦克托米内这样的后腰搭档。

有了桑乔和格林伍德的全面性，他们可以在C罗的任何一边活动，在他们认为合适的时候换位，以配合索尔斯克亚的进攻体系。

在这个阵型下，博格巴可能会像在法国队时那样，像B费一样负责在接近对方后场的区域接球，给边锋和C罗送出直塞。

曼联有几套战术可以让C罗和卡瓦尼一起登场，虽然C罗以边锋的身份成名，但他现在已经没有足够的耐力和速度在长距离奔跑中发挥作用，相反，他作为前锋的技术已经炉火纯青。

然而，卡瓦尼仍然有能力拉扯对方防线，并从右路冲击对手空当，他在巴黎圣日耳曼的时候就曾多次在这个位置闪耀，证明了他的位置多样性。

这将允许C罗留在中路，等待来自两条边路的传中，给曼联带来他们需要的进球，来缩小他们与曼城的差距。

这将是一个诱人的全面进攻组合，由博格巴和费尔南德斯组成的双8号进攻阵型。在缺少第二名防守中场的情况下，两人需要承担更多的防守职责，但这将会给曼联带来无与伦比的火力。

另一个选择是回到曼联历史上成功的4-4-2阵型，这种阵型很长时间以来一直是曼联的最爱。卡瓦尼和罗纳尔多组成双前锋，这可以让费尔南德斯回撤得更靠后一些，让他可以选择在两名前锋身后的空间中活动。

博格巴和格林伍德将在两翼提供平衡、创造力和力量。C罗上个赛季在尤文也踢双前锋，莫拉塔做了大部分工作，C罗则负责射门得分。

尤文这种锋线组合偶尔也会以4-4-2阵型出现，但皮尔洛更常见的搭配是三中卫和三中场。

索尔斯克亚有时也会使用自己的3-5-2阵型，利用卢克-肖作为中后卫，给曼联带来更强的防守弹性和突破威胁，尤其是在对阵曼城这样的重大比赛中。

这意味着C罗将与其他球员搭档领衔锋线，但这也意味着要牺牲曼联多个侧翼威胁中的一个，这种阵型可能只会在特定的几个特殊场合中使用。

对索尔斯克亚来说，关键是要找到平衡。这是齐达内在皇马执教的三个赛季中所做到的，当时本泽马的自我牺牲让C罗踢得如鱼得水。

让战术适应C罗不是一件容易的事，齐达内后来放弃了“BBC”三叉戟，他弃用了贝尔，换上了一名额外的中场球员，并安排了本泽马和罗纳尔多作为锋线搭档。

齐达内的战术足以连续三个赛季夺得欧冠冠军，皇马无疑成为了现代最具标志性的球队，而C罗无疑是其中最闪耀的明星。

另外，索尔斯克亚还捕捉到了另一颗来自皇马三连冠时代的明星，那就是瓦拉内。现在索帅面临着一个令人羡慕的挑战：如何组建自己的全明星阵容。