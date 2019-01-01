引进博格巴未完待续 拉莫斯：克罗斯不可或缺

在与曼联超级球星的联系中，白衣军团队长表达了他对德国国脚能力的信心。

皇家马德里后卫塞尔吉奥·拉莫斯坚持认为在曼联的保罗·博格巴可能被引进的传闻仍在流传的同时，托尼·克罗斯是圣地亚哥·伯纳乌“不可或缺”的一员。

据报道，齐达内仍然把目光放在了博格巴身上，尽管这个夏天没能把这位法国人吸引到西班牙。

预计布兰科将在明年重新开始对这名中场球员的追逐，如果博格巴最终完成转会，克罗斯的出场顺位将有可能降级。

然而，这位29岁的球员已经成为齐达内球队新赛季初的常客，在三次出场中打入一球。

拉莫斯认为克罗斯在皇马仍然扮演着重要的角色，他的继续出场对球队的整体平衡至关重要。

“他是我们球队不可或缺的一员，因为他给球队带来了平衡。”马德里队长说道。

“从一开始，他就很棒。他在我们的比赛中提供了解决方案，他是一个出色的传球手，助攻我的头球破门很多次。”

克罗斯于2014年从拜仁慕尼黑来到西班牙首都，自那以后他代表俱乐部参加了243场比赛，攻入14球，并提供了无数次助攻。

这位德国球员帮助皇马获得了11座重要奖杯，其中包括1座西甲冠军和3座欧冠冠军。

齐达内的球队在经历了令人失望的2018-19赛季之后的夏季大换血之后，本赛季有望再次争夺重要奖杯。

皇马在今夏引进了阿扎尔、卢卡·约维奇、费兰·曼迪、罗德里戈和埃德尔·米利唐，尽管与曼联官员进行了接触，他们还是未能获得博格巴。

这位红魔王牌选手早在夏天表达了接受新挑战的愿望，但是主教练索尔斯克亚不愿意批准这笔宝贵资产的离开。

齐达内现在将为周六主场对阵莱万特的比赛做准备，西甲联赛将在国际比赛日之后恢复。

四天后，马德里将把注意力转向与巴黎圣日耳曼的冠军联赛小组赛。