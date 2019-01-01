引进三狮铁卫不顺 曼联将兴趣转移至紫百合中卫

据意大利媒体报道，曼联以4500万英镑的价格向意甲球队佛罗伦萨的尼古拉·米伦科维奇报价，同时他们还在追逐哈利·马奎尔。

曼联上赛季丢了54个球，比死敌利物浦和曼城加起来还多，现在急需加强防守。

红魔仍然相信他们在与劲敌曼城争夺莱斯特城中卫哈利·马奎尔的比赛中占据了上风，有报道称俱乐部高层对以7500万英镑收购这位英格兰球星感到乐观。

但是，尽管曼城的兴趣被认为已经冷却，因为他们不准备为这名后卫支付创纪录的费用，曼联仍然在寻找其他中卫。

据意大利媒体报道，他们已经在本周联系了佛罗伦萨超过6英尺5英寸的巨人中卫米伦科维奇。

21岁的米伦科维奇自从2017年从贝尔格莱德游击队加盟意甲以来给人留下了深刻的印象。

据《每日星报》报道，曼联在1月份以3600万英镑收购这名后卫的报价曾遭到拒绝，但据报道，现在曼联以更好的报价回到了意甲俱乐部。

关于马奎尔，红魔显然已经提出用现在的球员作为交易的一部分，但是莱斯特城仍然坚持直接现金交易。

马奎尔已经为英格兰国家队出场20次，自从两年前以1700万英镑从降级的赫尔城转会而来，他在蓝狐表现出色。

与此同时，如果马奎尔离开，莱斯特城准备引进布莱顿后卫刘易斯·敦克。如果莱斯特城不能把他从布莱顿挖来，罗杰斯可能会把注意力转向伯恩利的中卫詹姆斯·塔科夫斯基。