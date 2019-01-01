引经据典 内马尔IG回击批评：率真的人就会招黑

这位巴黎圣日耳曼边锋在社交媒体上发表了鲍勃·马利的一段话，引发了谣言，因为转会回西班牙的传闻依然存在。

巴黎圣日耳曼球星内马尔周二在Instagram上发表了一篇故弄玄虚的ig story，引用了鲍勃·马利的一段话，加剧了有关他可能离队的传言。

这位巴西球星被广泛地与离开法甲联系在一起，巴塞罗那、尤文图斯和皇家马德里都与这位边锋联系在一起。

巴黎圣日耳曼俱乐部对向内马尔提供租借合同的想法持开放态度。内马尔在两年前以2.22亿欧元(2亿英镑/ 2.63亿美元)的天价签约后，打算离开俱乐部。

内马尔在法甲联赛大巴黎的首场比赛中受到了俱乐部球迷的批评，球迷们叫他“滚出去”，同时叫他“王八蛋的儿子”。

这位前巴塞罗那球星似乎做出了回应，他在Instagram上引用了牙买加传奇雷鬼艺术家的名言。

内马尔在一张描绘马利的照片上说:“人们在真实的时候被恨，在虚假的时候被爱。”

自从内马尔从脚踝伤势中康复以来，这名球员和俱乐部似乎就一直不和，自6月初以来，内马尔一直无法参加比赛。

在夏季对卡塔尔的友谊赛中受的伤使这位边锋无缘今年夏天的美洲杯，而巴西最终在本土赢得了美洲杯。

巴黎圣日耳曼主教练托马斯·图赫尔周日坚称，如果没有合适的替代者，内马尔不会离开俱乐部，并补充说前锋的情况还不清楚。