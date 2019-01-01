引援新策略 尤文图斯接近签下维勒兹新星索莱

这名16岁的前锋已经和欧洲的一些顶级俱乐部联系在一起，但是意甲冠军已经处在完成转会的杆位上。

够力足球证实，尤文图斯即将完成与来自阿根廷的16岁前锋马蒂亚斯·索莱的签约。

索莱已经被欧洲的几家顶级俱乐部盯上了，虽然还有一些问题需要解决，但是意甲冠军已经准备好了签下他。

虽然还需要申请欧盟护照，但是俱乐部已经得到了索莱家人的许可，可以确定所有相关细节。随着交易接近完成，他的家人将很快前往意大利。

如果签约按计划进行，索莱很可能会在尤文青年队首发，这是俱乐部U19梯队。

像许多阿根廷新星一样，索莱过去曾被比作梅西，而巴塞罗那也是媒体将他与之联系在一起的俱乐部之一。两支马德里球队，皇家马德里和马德里竞技，也被认为是潜在的转会目标，但是尤文有信心完成这笔交易。

在经过一段时间对一线队的大量投资后，这一举动可能标志着尤文转会战略的改变。

虽然他们继续利用令人印象深刻的自由转会——像拉姆塞和拉比奥这样的球员，但是尤文在过去的两年里在球员上还是花了很多钱，比如罗纳尔多和德里赫特。

尤文图斯在最近的几个赛季中已经不止一次地接近欧洲冠军联赛的冠军，分别在2015年和2017年进入了欧洲冠军联赛的决赛，而萨里的球队将再次挑战尤文自1996年以来就没有赢得过的奖杯。

索莱仍然是维勒兹U20阵容中的一员，他还没有出现在俱乐部的一线队中，但是他被认为已经准备好转会到欧洲。维勒兹现任主教练海因策在欧洲度过了15年，其中包括在罗马的一个赛季，这可能是帮助年轻球员适应新环境的一个有用的联系。

维勒兹青训系统的一些著名球员还包括尼古拉斯·奥塔曼迪和毛罗·萨拉特，以及主教练迭戈·西蒙尼和毛里西奥·佩莱格里诺。