引援刻不容缓 基米希：拜仁的阵容不够强大

德国人担心目前德甲卫冕冠军目前缺少有经验的一线队球员。

约舒亚·基米希表示，拜仁慕尼黑在一系列关键球员因伤缺阵后，必须进入转会市场。

上周末在多哈举行的赛季中期训练营中，塞尔日·格纳布里跟腱受伤，拜仁再遭重创。

格纳布里加入了高产射手罗伯特·莱万多夫斯基和金斯利·科曼的伤兵名单。

拜仁主教练汉西·弗利克已经明确表示，他想要增加他的阵容，后卫基米希相信这个月引进一些新面孔是至关重要的。

这位德国国脚说：“在多哈的训练营，你可以看到我们的阵容中只有12到13名职业球员，其余的都是年轻人。”

“青年球员的桌子已经坐满了。我在拜仁的第一年并不是这样。我们可能会在三项赛事中都踢到赛季末，我们也有很多国脚，所以我们需要更多健康的球员。”

“当然我们有很多受伤的球员。格纳布里不能训练，莱万多夫斯基和科曼很快就会回来。马丁内斯也被撞伤，聚勒和埃尔南德斯将需要时间。俱乐部知道这一点，所以他们必须做出决定。目前，我们的阵容还不够强大。”

弗利克最近要求俱乐部在一月份签下一到两名球员，体育主管哈桑·萨利哈米季奇对教练的言论感到惊讶。

然而对于弗利克来说，他只是实话实说，因为他想确保拜仁在经历了最初的挣扎后能够享受一个成功的赛季。

“我真诚地给出了我的观点和职业理由。我一直很关心俱乐部。”弗利克周五告诉记者：“我们都有崇高的目标，必须为实现这些目标打下基础。伤病情况很糟糕。你不能影响它。冬季是用来调节某些事情的。我只关心用那种方式表达它。球员们当然不会有任何不同的看法。”

“我不想评论和解释（萨利哈米季奇的反应）。这完全是形势所决定的。我看到我的球队和俱乐部，我们想要成功。这是我的重点。我对此没有意见。”