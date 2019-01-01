引援不错 青训给力 曼联从季前赛中学到的5件事

红魔在卡迪夫以2-2战平米兰，最终依靠点球大战获胜，连续季前备战的第六场胜利。

曼联在卡迪夫2-2战平AC米兰后，以5-4的点球大战结束了他们的季前赛。

索尔斯克亚的球队以令人震惊的在主场0-2负于已经降级的卡迪夫结束了上个赛季的英超联赛，但由于夏天的表现，他们将在下周日以更大的动力迎战切尔西。

但是挪威人从他的球队在季前赛中的表现中学到了什么呢？够力足球看到五个关键的经验教训…

压迫是最好的

索尔斯克亚在这个夏天注入的新风格让曼联看起来更加强大和充满活力。

随着安东尼·马夏尔三年来首次被选为锋线的第一人选，他与马库斯·拉什福德进行了流畅的换位，红魔已经表现出了从锋线防守的意愿，同时也展现出了强大的压迫，这使得对手在很长一段时间内都处于不利地位。

不像在范加尔和穆里尼奥的带领下，曼联退缩后场承受压力；但索尔斯克亚的曼联在丢球后却有着更加活力的前景。首先，他们的身体状况要好得多，这使得他们能够比往年的阵容更长时间地保持着较快的节奏。

曼联终于有了踢出一种适合现代足球风格的感觉，在与米兰的平局中，曼联的节奏明显比之前有所下降。这是一个及时需要吸取的教训。

万比萨卡是笔好买卖

“蜘蛛侠”对曼联球员产生了立竿见影的影响。

他以5000万英镑(6000万美元)的身价加盟曼联，这让很多人最初质疑这位20次冠军得主是否在一名只有46次出场机会的右后卫身上花了太多钱，但他几乎立刻就证明了自己已具备成为曼联未来球星的条件。

这名21岁的球员在铲球时头脑冷静，愿意向前推进，并在对方半场制造麻烦，这些都在季前赛上可见一二。对于一个已经至少5年没有常规右后卫的俱乐部来说，在老特拉福德没有人再会理所当然认为万-比萨卡是一笔奢侈的交易。

马奎尔是他们真正需要的

索尔斯克亚在6场夏季比赛中使用了6名不同的中后卫，虽然他们总共只丢了3个球，但他们的防守仍然有些迟缓。除了林德洛夫之外，没有一个真正优秀的候选人能成为曼联首发的后防四人的核心，而拜利的长期伤病对球队也没什么帮助。

因此，哈里·马奎尔离正式成为曼联球员只差体检之遥的消息来得正是时候。

尽管很多人对这位英格兰人8000万英镑(9700万美元)的身价感到不满，但很少有人能说他不是索尔斯克亚目前所拥有的一个升级版。

斯莫林、琼斯和罗霍近年来都未能说服球队，而之前租借到阿斯顿维拉的图恩泽贝本赛季可能会得到一些上场时间。

但是马奎尔现在已经准备好了，曼联将会从他的指挥风格中收获很多。

博格巴在与不在不一样

在对阵米兰的比赛中，曼联的表现常常停滞不前，这进一步证明，曼联在没有健康的博格巴或者放走博格巴后并不是同一支球队。

由于背部痉挛，法国人错过了在卡迪夫的比赛，而红魔在很长一段时间内都表现的很迟钝，缺乏想象力。在之前的比赛中，他们看到博格巴为进攻提供了一个额外的空间，促使前场四人出现各种各样的跑动，而曼联在控球时不再拥有同样的优势。

现在看来，博格巴至少还要在曼联再呆一年，他说要寻求“一个新的挑战”，但在皇马这个艰难的夏天，他什么也没做。这对曼联来说是个好消息，因为当这位世界杯冠军处于巅峰状态时，他可能是世界足坛最具破坏性的球员之一。

年轻小将还不错

曼联带着梅森·格林伍德、安吉尔·戈麦斯、钟塔西和詹姆斯·加纳踏上了澳大利亚和亚洲之旅。在索尔斯克亚去年12月加盟曼联后，这四人都在一线队的大名单中都占据了一席之地。

在他们季前赛备战期间，加纳，格林伍德和戈麦斯都完成了他们在一线队的首粒进球，钟塔西也为球队的表现做了贡献，证明了主教练对俱乐部现有年轻球员的信心。

格林伍德在本赛季对阵利兹联和国际米兰的比赛中都有进球，他似乎已经准备好在曼联的阵容中扮演一个重要的角色，周六的卡迪夫的65000名观众注视下的比赛中，他毫不犹豫地罚进了致胜点球。

戈梅斯，另一名在千禧球场的点球射手，也会有相当多的出场机会，特别是如果索尔斯克亚决定在欧罗巴联赛中轮换球员出场的话。

根据过去六场比赛的表现，曼联将会在接下来的九个月里给他们未来的球星更多的机会。