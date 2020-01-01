引援不力 曼联需要亨德森巴伊佩雷拉等人站出来

曼联在今年夏天只有一名新球员签约，索尔斯克亚将不得不依靠他的边缘球员来推动他的球队度过一个漫长的赛季。

随着赛季的开始，曼联在主场被水晶宫击败，情况再糟糕不过了。

卢克·肖说了每个人都在想的事情，承认他们需要新的球员，而且要快。但是他们已经没有时间再停留了，因为他们将在周二前往卢顿参加第三轮联赛杯的比赛。

在上周末曼联在老特拉福德的糟糕表现之后，索尔斯克亚将在曼联本赛季的第二场比赛中做出改变。这为一些边缘球员提供了一个机会，在某些情况下，他们可以在离开俱乐部之前最后一刻展示自己的能力。

其他球队

在周六的失利后，索尔斯克亚抱怨他的球队缺少季前赛的机会。在2020-21赛季的首场比赛前，全队只有7天的时间在一起，而在此之前，水晶宫已经打了4场友谊赛，这是他们本赛季的第三场比赛。

虽然这对他们的表现只能起到很小的缓解作用，但挪威人面临的问题是，这些正式比赛就像他们的季前热身一样。

“我们会做出一些改变，当然我们会的。”索尔斯克亚告诉曼联电视台：“对一些人来说，这是季前赛，而对另一些人来说，他们只在这里待了一个星期，出于不同的原因。”

“他们中的一些人需要比赛时间，我们可以看到我们缺乏锐利度。我们只需要充分利用我们的训练和比赛。”

索尔斯克亚需要尽快得到结果。红魔球迷已经出现了巨大的反应，解雇他的呼声再度响起。虽然周六晚上的表现和结果都让人难堪，但把整个赛季都寄望在这上面是很荒谬的。

过去，联赛杯给了俱乐部的年轻球员宝贵的上场时间，但周二晚上的比赛需要一些球员来证明他们在漫长的比赛中是值得信赖的选择。距离欧联杯半决赛输给塞维利亚只有37天的时间，索尔斯克亚看着他在莱茵能源球场的替补席，清楚他没有足够的人手来改变比赛。

转会窗口还有不到两周就要关闭了，而范德贝克是球队唯一的新成员，索尔斯克亚面临着要用这套阵容踢一个赛季的现实——一个多月前他对这支球队还没有信心。

在看了他的球队在周六疲惫的表现后，他知道他将不得不依靠他的球员来度过这个赛季。

像林加德和安德烈亚斯·佩雷拉，他们甚至没有入选周六的阵容，如果他们在转会窗口结束后还留在俱乐部的话，他们将是被球队需要的。还有弗雷德，自从布鲁诺·费尔南德斯到来后，他就一直在为比赛时间而挣扎。巴西人在上半赛季的表现给人留下了深刻的印象，但在范德贝克到来后，他可能会发现自己的上场时间更少了。

奥迪昂·伊哈洛的租借合同被延长到明年1月，在因covid-19疫情而停赛之前，他被证明是索尔斯克亚值得信任的后备选择，但在复赛后的比赛中他很少被使用。

在埃里克·巴伊恢复健康后，曼联主帅在中后卫位置上还有其他选择。在看到周六林德洛夫的表现之后，我们有充分的理由认为，哈利·马奎尔旁边的位置是可以争夺的，尤其是如果他们没能在这个位置上签下其他人的话。

索尔斯克亚有的是选项；那要看看他是否有足够的信心让他的球队在他最喜欢的首发阵容中轮换。

此外还有迪恩·亨德森和大卫·德赫亚头号门将的竞争。下一场对阵卢顿的比赛，这名英格兰国门将会迎来他的一线队处子秀。在对阵水晶宫的比赛中，西班牙人表现出了一些紧张，亨德森知道他需要什么，如果他能得到机会的话。

最坏的情况是，在转会窗口关闭之前，索尔斯克亚将不会有更多的新面孔进入球队，这意味着至少在明年一月之前，这是他必须面对的阵容。

虽然这些球员可能会对自己的出场顺位感到沮丧，但是像这样的比赛给了他们一个绝佳的机会来展示他们为什么值得信任。