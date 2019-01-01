弃美国投荷兰 科曼：我能看见德斯特在荷兰的未来

阿贾克斯后卫可能会选择彻底转投荷兰国家队，但他仍在考虑是否做出这个决定。

荷兰国家队主教练罗纳德·科曼说，他已经告诉德国媒体，他看到了这名后卫的未来。

德斯特目前正在决定是代表美国队还是代表荷兰队，他在阿贾克斯的比赛引起了荷兰队的注意。

这名后卫本赛季已经为荷甲俱乐部出场12次，在本赛季取得了突破。

本赛季，德斯特和阿贾克斯以两场3-0的胜利开始了他们的欧冠之旅，使他们在H组中以3分的优势领先。

德斯特之前已经加入了美国代表队，在9月对阵墨西哥的友谊赛中首次登场，之后在对阵乌拉圭的比赛中第二次出战。

这位18岁的后卫曾代表美国队参加过青年队的比赛，分别参加过U17和U20世界杯。

德斯特出生在荷兰阿尔米尔市，父亲是苏里南裔美国人，母亲是荷兰人。他仍然有资格代表美国或荷兰参赛，他选择不参加这次国际比赛，以免被扣上帽子。

德斯特也许已经拒绝了这次训练营的征召，但是科曼说他认为这名后卫在荷兰国家队有一个伟大的未来。

“Nico-Jan Hoogma (KNVB的技术总监)和我谈过了。我们已经描绘了他在橙衣军团的未来。

“我不向任何人承诺，但我告诉他，我看到他在荷兰国家队的未来。”

在这位18岁的后卫被排除在美国国家队阵容之外之前，美国队主教练格雷格·伯豪特证实他已经和球员进行了“积极的”谈话。

美国将在华盛顿特区迎战古巴，然后前往多伦多，在新成立的国家联盟的第一场小组赛中迎战加拿大。

与此同时，荷兰将在2020年欧洲杯预选赛中对阵北爱尔兰和白俄罗斯。

另一方面，德斯特的注意力将集中在阿贾克斯即将到来的比赛上，因这支荷甲球队将在下一场冠军联赛对阵切尔西之前，在荷甲战场拜访瓦勒维克。