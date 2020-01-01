开门见山 马洛塔：比达尔是国际米兰的目标之一

这名32岁的智利人已经在四个国家赢得了联赛冠军，安东尼奥·孔蒂希望他能加强国米的实力。

国际米兰总经理马洛塔证实了俱乐部对巴塞罗那中场阿图罗·比达尔的兴趣。

意甲领头羊希望在一月的转会窗口中加强他们的阵容，因为他们试图在安东尼奥·孔蒂的带领下保持联赛头名的地位。

国际米兰目前仅在净胜球上领先尤文图斯，他们认为曾随尤文图斯、拜仁慕尼黑和巴塞罗那赢得联赛关键的比达尔是进入赛季后半段的完美补充。

“我们会做些什么，这是一个重要的时刻，我们希望继续前进。”马洛塔告诉记者：“比达尔是我们的目标之一。至于埃里克森，转会市场将在1月底关闭。

“我们正在努力，但是为了提高我们的队伍的质量，我们需要签下重要的球员，这就是困难所在。”

比达尔被广泛认为希望在目前的转会窗口期离开诺坎普，但是巴萨的主教练巴尔韦德说他没有考虑让比达尔离开。

“我们没有考虑让他去别的球队。”他在周四的超级杯2-3输给马德里竞技之前的新闻发布会上说。

比达尔强调了他对巴萨的重要性，在最近2-2战平垫底球队西班牙人的西甲联赛中。

智利人在半场结束时0-1落后的情况下替补出场，在下半场为球队打进反超比分的进球，但最后时刻武磊为西班牙人扳平比分。

国际米兰也被认为对曼联队长阿什利·扬感兴趣，而国际米兰的边锋马泰奥·波利塔诺被报道成为了竞争对手AC米兰的目标。

“现在有很多猜测，我们都很积极。”马洛塔补充道：“一般来说，你们都很清楚，今天没有做到的事情，今晚是可以做到的。”

国际米兰副主席哈维尔·萨内蒂表示，他相信签下比达尔会让他的球队更上一层台阶。

国际米兰的下一场比赛是周六主场迎战亚特兰大。