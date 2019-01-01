开诚布公 球员经纪人：扎卡已和赫塔达成协议

尽管这是阿尔特塔执教的第一场比赛，这位瑞士中场告诉枪手他想在一月份离开。

据球员经纪人透露，格拉尼特·扎卡已经与柏林赫塔达成协议，并告知阿森纳他希望加盟德甲俱乐部。

自从今年10月在2-2战平水晶宫的比赛中被替换后，扎卡在酋长球场的未来就一直受到质疑。

在被前主帅埃梅里剥夺了队长的位置后，他很有可能在一月份离开。然而新主教练阿尔特塔已经明确表达了他对这名瑞士国脚的赞赏，透露了他是如何建议曼城在2016年签下他的。

扎卡在节礼日枪手1-1战平伯恩茅斯的比赛中首发，这是阿尔特塔上任后的第一场比赛。

然而，扎卡的经纪人何塞·诺格拉表示，这名27岁的球员已经和克林斯曼执教赫塔有了一份合同，希望能在明年一月完成转会。

“听着，我将坦率而诚实地说——我们和赫塔达成了协议，想去柏林。”诺格拉告诉Blick：“这是我们对阿森纳俱乐部领导劳尔·桑列伊和体育总监埃杜·加斯帕以及新教练米克尔·阿尔特塔说的话。”

据报道，在对阵伯恩茅斯的比赛前，扎卡的离开似乎并不那么直接，阿尔特塔表达了他对这位前队长的钦佩之情。

“作为一名球员，当我从阿森纳到曼城开始执教时，我们都在寻找那个位置，他是我名单上的球员之一。这就是我有多喜欢他。”阿尔特塔说。

“我很高兴阿森纳签下了他，因为我认为他会成为一名出色的球员。他做了一些非常好的事情，现在他陷入了一个非常困难的处境，我认为，他一直在成长、成长、成长，直到有一天它爆炸了。但我也很惊讶这段关系是如何开始恢复的，我想球迷们对他也非常非常积极。”

“很明显，要把他的状态完全改变成一个出色的状态是很困难的。但我认为我们与他的合作方向是正确的。”