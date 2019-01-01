开玩笑还是真心话？阿根廷主帅：美洲杯夺冠我就退休

阿根廷主帅斯卡罗尼在美洲杯首战前心情不错，跟记者开起了玩笑。

阿根廷队主教练莱昂内尔·斯卡罗尼开玩笑说，如果蓝白军团在巴西赢得美洲杯，他将退休。

过去两届美洲杯的亚军阿根廷将在周六在萨尔瓦多与哥伦比亚进行首轮比赛。

阿根廷在2015年和2016年输给智利，去年也在世界杯十六强中输给了法国队。

阿根廷的淘汰导致豪尔赫·桑保利离开国家队，莱昂内尔·梅西短暂离开国家队，之后这位五次金球奖得主将在美洲杯重返国家队。

自从1993年捧起美洲杯以来，阿根廷还从未在重大赛事中夺冠，斯卡罗尼开玩笑说：“如果我们赢得美洲杯，我就退休。”

“这支球队两次闯入美洲杯决赛。”斯卡罗尼补充道：“重要的是要考虑到这一点，要知道这是非常困难的，之前什么都没有赢下来。这将是非常困难和复杂的。我们来到这里是为了踢好所有的比赛，并证明这些球员可以穿上这件球衣踢球。”

在阿根廷努力驱散2015年、2016年美洲杯以及2014年世界杯决赛的阴霾之际，梅西再次肩负着一个国家的希望。

这位阿根廷国家队队长和国家队历史上的头号射手从来没有在阿根廷赢得过一个成年队奖杯，但是斯卡罗尼对梅西的愿望表示了欢迎。

“我想强调他对足球的热情。他生来就是踢足球的，他生来就是赢球的。他的热情给我们留下了深刻的印象，他在这里与我们分享获胜的渴望，这让我们非常高兴。”

阿根廷队队友塔利亚菲科补充说:“我很幸运能和梅西在同一支球队踢球，他的渴望给我留下了最深刻的印象。他一直想回来继续努力，这太不可思议了。他还是和在世界杯时一样，他很平静，很放松，有着和以往一样的渴望。”