开战 贝尔经纪人怒斥齐达内：离队言论是一种耻辱

齐达内被加雷斯·贝尔的经纪人称为“耻辱”，原因是皇马主帅对这位边锋即将离开俱乐部的言论。

贝尔被传将离开伯纳乌，齐达内也证实了这名边锋“非常接近”离开俱乐部，因为他在健康的状况下被排除出周六与拜仁慕尼黑的国际冠军杯比赛。

齐达内说:“贝尔没有上场，因为他马上就要离开了。我们希望他尽快离开，这对每个人都是最好的。我们正在努力让他转会到一个新的球队。”

代表威尔士国脚的经纪人乔纳森·巴内特对皇马主教练对形势的坦率评估反应强烈。

“齐达内这样说一个为皇马做了这么多的人是一种耻辱。”巴内特告诉ESPN FC：“如果加雷斯离开，当他离开的时候，这将是为了加雷斯的最大利益，而不是为了齐达内的推动。”

齐达内想把贝尔赶出俱乐部并不是什么新鲜事，但考虑到这位威尔士人对皇马在欧洲取得空前成功所做出的贡献，这似乎有些不同寻常。

他在2014年和2018年的两场欧冠决赛中打入决定性的进球，帮助皇马在五年内拿下四次冠军，并在2014年的国王杯决赛中攻入一记令人震撼的制胜球——这是皇马最近一次赢得这项赛事冠军。

在2018年的冠军联赛决赛中，齐达内获得了他最近的一个冠军，而贝尔下半场的两粒进球击溃了利物浦。

马塞洛的传中，他那令人难以置信的倒钩射门瞬间成为欧冠的标志性进球之一，许多人认为这比齐达内在2002年决赛对阵勒沃库森时的凌空抽射还要惊艳。

想让他离开的愿望的部分原因在于他丰厚的薪水，特别是在皇马转会窗口繁忙之后。埃登·阿扎尔、卢卡·约维奇、费兰·门迪和罗德里戈都加入了俱乐部，围绕着保罗·博格巴和克里斯蒂安·埃里克森等人的猜测可能还会有更多。

考虑到贝尔可能的工资要求，目前还不清楚哪些俱乐部能够接受他。曼联和前东家托特纳姆热刺都是与转会有关的俱乐部。