开心！王霜社交媒体分享回归国家队心情

王霜在回归国家队的首场比赛中就贡献了一次助攻，而这位武汉姑娘也在舌尖平台上分享了自己回归的激动心情。

梅州女足四国邀请赛在前不久打响，中国女足首战3比0轻取劲旅尼日利亚，而本场比赛的焦点莫过于效力于欧洲豪门巴黎圣日耳曼女足的王霜。

这名被誉为“中国女梅西”的小姑娘也没有让外界失望。在第45分钟替换刘慧婷登场的她很快就为球队建功立业，第64分钟，王霜一记低平球斜传直接穿透敌方防线，禁区右侧李影得球后稍作调整，随即以一脚爆射完成了破门，帮助球队进一步扩大了比分。

除了这记助攻，王霜还在比赛中展现了自己的精湛的技术，屡次在禁区前沿连续闪转腾挪，晃开防守球员，让人不禁想起了阿森纳传奇博格坎普招牌式的连停带过式过人。

告别巴黎重回女足国家队，这也让这位有些思乡的小姑娘兴奋不已，为此她特地将自己带着笑容小跑进球场的这一幕上传到国外媒体社交平台Ins中，并用英文向国外的球迷介绍到“这是当你回到国家队时候的样子。”

北京时间今晚7点35分，女足将迎来梅州四国赛决赛的较量，而他们的对手正是中国足球的宿敌——韩国队。中国女足与韩国女足最近的6次交锋中，取得了4胜2负的傲人战绩。

而体能恢复良好的王霜极有可能在本场关键战中首发出场，希望届时这位新时期中国足球的楷模能够与其他女足姑娘们战胜宿敌。